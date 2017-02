Podmínky pro lyžování v Libereckém kraji jsou stále výborné

Liberec - Podmínky k lyžování v Libereckém kraji jsou stále výborné. Na sjezdovkách leží od 40 do 150 centimetrů zmrzlého sněhu, dostatek je ho v horách i pro běžkaře.

Lyžování. Ilustrační snímek.Foto: GetPhoto/Sidorják Martin

Všechny velké skiareály v Libereckém kraji jsou v plném provozu. Největší výběr nabízí krkonošská Rokytnice nad Jizerou, kde mají lyžaři k dispozici 21,5 kilometru sjezdovek. "Myslím, že podmínky jsou ideální," uvedl ředitel Spartaku Rokytnice Michal Kopecký.

Společnost v Rokytnici provozuje areály Horní Domky a Studenov. Rokytnici stejně jako další horská střediska v kraji před několika dny zasáhla mírná obleva, kvalitě sjezdovek to ale podle Kopeckého neuškodilo, spíše naopak. "Tím, že byla menší obleva, tak si to krásně sedlo, promíchaly se vrstvy přírodního sněhu z minulého měsíce a kvalita sjezdovek je úplně super," řekl. Podle Kopeckého se už projevuje, že začaly v některých regionech jarní prázdniny. "Denně lyžuje 2500 lidí, to je pro nás jak v neděli," dodal.

Vyšší návštěvnost mají od pondělí i další střediska v kraji, například Ještěd v Liberci. "Je znát, že prázdniny začaly v Praze. Oproti klasickému stavu máme asi dvojnásobek lidí. Denně lyžuje 1000 až 1500 lidí," uvedl Svatoš. Také podle něj jsou podmínky k lyžování výborné.

Vynikající podmínky nabízejí i menší areály, například Černá Říčka v Desné v Jizerských horách s 2,5 kilometru tratí. "Upravujeme sjezdovky každý den a ledové plotny zatím nejsou. Dobrá je i návštěvnost, jsme spokojení," uvedl za středisko Martin Lauer.

Dostatek upravených stop mají v horách i běžkaři, je ale třeba dbát zvýšené opatrnosti. Stopy jsou zmrzlé a velmi rychlé. V Jizerských horách je upraveno asi 180 kilometrů, další desítky kilometrů jsou v okolí zimních středisek v západní části Krkonoš a zhruba 110 kilometrů je v Lužických horách. Běžkaři mohou stále vyrazit i na Lomnickou magistrálu do Českého ráje.