Liberec - Podmínky k lyžování v Libereckém kraji jsou stále velmi dobré, na některých sjezdovkách leží až metr sněhu. V posledních dnech v Jizerských horách i Krkonoších připadlo několik centimetrů sněhu.

Lyžování, ilustrační snímekFoto: Deník

„Nový sníh funguje jako pojivo a nám to pomůže s úpravou sjezdovek," uvedl ředitel Ski bižu Pavel Bažant. Společnost provozuje v Jizerských horách areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově. K dalšímu zlepšení stavu sjezdovek by mělo přispět i ochlazení, které předpovídají na další dny meteorologové.

„Jak nemrzlo, tak se sníh špatně spojoval a byla to taková dvaceticentimetrová vrstva přemrzlého sněhu," popsal stav minulých dnů Bažant.

PŘEDPOVĚĎ JE DOBRÁ

„Podle předpovědi by dalších pět dnů mělo být bezvadné lyžování," dodal. Všechny tři areály Ski bižu jsou v plném provozu. Nejistota panovala jen ohledně dalšího fungování Pastvin v Bedřichově, jež jsou závislé na přírodním sněhu. Díky ochlazení se ale bude lyžovat i tam.

V plném provozu zůstává také Ještěd v Liberci. „Je to už takové jarní lyžování," uvedl ředitel skiareálu Jan Svatoš. Také očekává, že by ochlazení mělo podmínky vylepšit. „Vypadá to, že by v noci mělo mrznout. Přes den sice bude nad nulou, ale už by měly přestat být takové vyšší teploty. A nemělo by ani mrholit, což samozřejmě na kvalitě nepřidává," dodal.

Zájem o lyžování je podle něj slušný díky jarním prázdninám i o pracovních dnech. „Podle počasí máme mezi 500 až 1000 lyžaři," dodal.