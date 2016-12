Podle Starostů je ohroženo čerpání dotací z EU

Liberec - V letech 2017 - 2021 má do regionu přitéct spousta peněz

Přes dvě a půl miliardy korun může v následujících letech přitéct z Bruselu do aglomerace Liberec Jablonec nad Nisou v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).

Nejde o nic menšího než o peníze na rozvoj silniční a tramvajové sítě, podporu sociálních služeb, opravy škol, navýšení kapacit ve školkách či zmírnění negativních dopadů z dopravy na životní prostředí apod. Částka je to vskutku nemalá a o to větší obavy panují z toho, zda se podaří přidělené peníze vyčerpat.

Podle Starostů pro Liberec je čerpání ohroženo. „Město podle nás zaspalo v přípravě konkrétních projektů a zřejmě tak nebude schopno čerpat peníze alokované v IPRÚ pro rok 2017," uvedl zastupitel SLK Jaroslav Zámečník. Podle něj jsou ve finančním plánu stanoveny jasné termíny, ze kterých vyplývá, že už příští rok do října musí být uhrazeno na fakturách na realizovaných projektech 375 milionů, z čehož dotace bude tvořit 320 milionů.

„Tyto peníze jsou podle finančního plánu IPRÚ garantovány vždy jen pro příslušný rok a v případě jejich nevyužití nejspíš propadnou. Například 65 milionů se má příští rok investovat do rozvoje tramvajových tratí. Víme, že se má opravovat trať v Rumunské ulici, ale není k tomu žádná projektová dokumentace, nejsou vybrané firmy, dodavatelé, a přitom už v září 2017 tu mají být uhrazeny faktury za 60 milionů," upozorňuje Zámečník.

„Stejně tak nevíme nic o stavu přípravy rekonstrukce Liebigova paláce na centrum aktivního života nebo parkovacího domu u nemocnice. A obavy jsou skutečně na místě, protože z kuloárních zdrojů víme, že se na projektech prakticky nepracuje, a pokud ano, tak v hlubokém utajení," tvrdí další zastupitel SLK Michal Hron. 71 milionů má být příští rok utraceno i do regionální silniční sítě. Ani zde není jasné, o jaké silnice půjde. „Jediné, co je jasné, je 44 milionů na cyklostezky a nákup 16 autobusů na zemní plyn pro Dopravní podnik, tam je to připraveno," dodal Zámečník.

PLANÝ POPLACH?

Podle náměstka primátora pro strategický rozvoj Jana Korytáře, ale jde jen o nafouklou bublinu. „Takhle podobně strašili Starostové, když se připravovala strategie IPRÚ. Také říkali, že o peníze přijdeme, že nám strategii neschválí. Nic takového se ale nestalo. Nemohu tvrdit, že bychom všechny projekty měly perfektně připraveny a čekali jen na výzvy. Čerpání ohroženo není, i když u některých projektů budeme muset asi víc přidat. Takže zcela bez problémů to není, ale zároveň to není ani žádná katastrofa," řekl Korytář.

Finanční plán se navíc týká celé oblasti, tedy nejen Liberce, ale i Jablonce nad Nisou a dalších 24 obcí. „Takže třeba indikátor u dopravy splníme pro příští rok stavbou malého terminálu v Rychnově u Jablonce. Navíc bude kvůli zpoždění schvalovacích lhůt jednání na ministerstvu pro místní rozvoj, kde by se měly určené částky pro příští rok upravit," dodal Korytář.