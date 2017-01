Pod Ještědem připomenou slavnou éru sáňkování

Turnov - Do Turnova na Semilsku vyjížděli včera večer záchranáři k dalšímu případu otravy oxidem uhelnatým zřejmě z plynového kotle. Přiotrávily se jím dvě děti ve věku pět a sedm let, převezeny byly do liberecké nemocnice. Obě ale se záchranáři komunikovaly.