Pochybil stavební úřad u viladomů? Podle Změny ano.

Liberec – Jeden úřad na radnici zapomněl na druhý. Stavební úřad neobeslal oddělení městských památkářů. Ti se tak nemohli vyjádřit k procesnímu řízení změny stavby před dokončením.

Vizualizace Parku MasarykovaFoto: Develop Industry

Podle Změny pro Liberec tak přišlo město kvůli procesní chybě o možnost podat případné námitky. Nejde přitom o nic menšího než o viladomy Dreams, které na Masarykově třídě na pláni po výstavišti LVT staví společnost Develop Industry propojená s firmou Syner. Město se kvůli tomu odvolá ke krajskému úřadu.

„Není to o tom, že chceme stavbu zastavit. Jde ale o cenné území, dva plánované domy zasahují do městské památkové zóny. Došlo tam k určitým změnám v projektu, ke kterým se město nemělo možnost vyjádřit, protože stavební úřad nás jako účastníka řízení neobeslal,“ říká náměstek primátora Jan Korytář.

ZMĚNILI VZHLED

Stavební povolení má Develop Industry z roku 2009. Kvůli hospodářské krizi se ale tenkrát nezačalo stavět, až letos na jaře. Navýšil se přitom počet bytů z původních 126 na 161 a změnila se i podoba jednotlivých domů. „Místo keramického obkladu fasády povolili omítku. Zmenšil se počet balkonů a místo dřevěných rámů oken budou plastové. Zvýšení počtu bytů povede k nárůstu dopravy kolem už dnes silně zatížené Vítězné ulice,“ řekla zastupitelka ZpL Marie Pavlová.

„Město musí trvat na tom, aby detailní ztvárnění staveb bylo pečlivě posouzeno památkáři. Jinak jde o hazardování s podobou celé této lokality, kterou vytvářely za uplynulé více než století generace našich předchůdců,“ dodal radní Josef Šedlbauer.

Primátor Tibor Batthyány s postupem Změny nesouhlasí. „Nechci se k tomu vyjadřovat, je to materiál Změny. Ta má v Radě města většinu, proto také tento materiál prošel. Odbor hlavního architekta jasně řekl, že to je naprosto bezpředmětné, to je pro mě názor odborníků,“ řekl primátor.