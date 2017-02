Počasí zmařilo i letošní balónový přelet Jizerek

Hejnice, Jizerské hory - /GALERIE/ Účastníci sletu horkovzdušných balónů zvaného Cimrmannova žárovka měli i letos smůlu.

Do Hejnic se sjeli na tři dny, ale silný vítr jim neumožnil ani jednou odstartovat a udělat avizovaný zimní přelet nad Jizerskými horami. V neděli ráno alespoň v jednom balónu jištěném lany udělali pár startů, aby se v koši mohli vznést přihlížející zájemci.

„Vzhledem k tomu, jak jsou balony závislé na počasí, nejsme schopni s větším předstihem vědět, zda poletíme, nebo ne. Rozhodující je síla větru. V pátek a sobotu byl hodně silný, v neděli už tolik nefoukalo, ale to jenom tady při zemi. Směrem na Jizerky byl vítr silný a tudíž bychom neměli kde přistát. Při letu samotném silnější vítr nevadí, ale pro nás je důležitý přízemní vítr, který by měl být do třech, čtyřech metrů za sekundu, jinak už je to poměrně dramatické přistání," uvedl organizátor Ivan Káberle. Zimní sraz baloňářů v Hejnicích je jediný u nás.