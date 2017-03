Po matce mrtvého novorozeněte policie stále pátrá

Liberec - Policisté už zhlédli desítky hodin záznamů od řidičů i z bezpečnostních kamer.

Liberečtí krimininalisté stále pátrají po ženě, která porodila dítě, které posléze skončilo v kontejneru na domovní odpad v ulici Na Bídě v Liberci. Na případu spolupracují i policisté z Polska a Německa, protože není vyloučeno, že vzhledem k blízkosti hranic může žena pocházet odtamtud. Mrtvé novorozeně našel před měsícem náhodný svědek, když šel vysypat koš s odpadky. "Následná pitva na ordinariátu soudního lékařství Krajské nemocnice Liberec prokázala, že se dítě narodilo živé a jeho míry odpovídaly donošenému dítěti, tedy že bylo porozené v 9. měsíci těhotenství," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Rozsáhlé pátrání

Policie už získala od veřejnosti desítky hodin záznamů, které jí poskytli řidiči projíždějících vozidel a dále záznamy z bezpečnostních kamer po Liberci. V současné době kriminalisté tyto záznamy detailně vyhodnocují. "Zároveň s tím se prověřují zjištěná data od provozovatelů ubytoven, zdravotnických zařízení, praktických lékařů a gynekologických ordinací. Kriminalisté se snaží získat a prověřit veškeré informace, které by mohly vést k ženám, které otěhotněly v polovině roku 2016," zmínila Suchánková. Policie se zaměřila i na lékárny v Libereckém kraji, zda v některé neznámá žena nepožadovala léky na poporodní komplikace nebo takové problémy alespoň konzultovala. O spolupráci byly požádány i úřady, které se zabývají evidencí a vyplácením finančních prostředků či dávek v těhotenství a podobně.

"I přesto, že od nalezení mrtvého novorozence uběhl téměř měsíc, žádáme veřejnost nadále o pomoc. Jakákoliv informace, která se může z pohledu běžného občana zdát nepodstatná, může být naopak pro kriminalisty důležitá. Veškeré poznatky či postřehy k tomuto případu je možné sdělit policistům prostřednictvím linky tísňového volání 158 nebo osobně na kterémkoliv policejním oddělení," vyzývá Suchánková.

Pokud policie ženu či případné její komplice vypátrá, může být obviněna pro podezření ze zločinu vraždy s odnětím svobody na 15 až 20 let nebo ze zločinu vraždy novorozeného dítěte matkou, kde se trestní sazba pohybuje v rozmezí od 3 do 8 let vězení.