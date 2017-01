Plesová sezóna začíná. Tančit se bude všude, i v knihovně

Liberecko - /PROGRAM/ Milovníci tance budou mít na výběr z desítek plesů.

Plesová sezona. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

A je to opět tady. Dámy mohou oprášit velkou večerní, pánové zase přeleštit lakýrky. Plesová sezóna začíná a na výběr budou jak ty klasické, tak i pyžamové, erotické nebo si můžete přijít zatančit do netradičního prostředí knihovny.

„Ples v knihovně pořádáme už pošesté a zájem je velký. Dokonce už máme vyprodané lístky k sezení," sdělila Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny Liberec. Stejně jako loni bude v knihovně hrát tanvaldská kapela Domestic a tančit se bude ve všech patrech. „Ve čtvrtém patře se bude plesat v rytmu diska," pozvala Kuželková. „Kromě toho v programu vystoupí sólisté baletu Divadla F. X. Šaldy a stepařská skupina Irské sestry," připomněla její kolegyně Michaela Valtrová. Ples v knihovně se koná 14. ledna.

Na netradiční ples zve i liberecká zoologická zahrada, která po loňském úspěchu opět vsadila na návrat do dob minulých a podtitul letošního ročníku zní Šakalí léta. „Loni jsme měli ples stylizovaný do éry květinových dětí, a to jsme se trefili. Spousta lidí přišla opravdu jako hippies," vysvětila mluvčí zoo Barbara Tesařová, s tím, že dress code samozřejmě není povinný. „Dříve jsme měli také tematické plesy, ty ale souvisely s ochranářskými kampaněmi. Ale chápeme, že výběr kostýmu například na téma Od pólu k pólu nebyl pro lidi právě jednoduchý," poznamenala Tesařová. Svůj ples bude mít zoo v Lidových sadech 11. února a hrát bude Orchestr Ladislava Bareše.

I letos bude pokračovat loni opět započatá tradice Plesu primátora. „Comeback se podařil a věřím, že jeho pokračování v únoru bude ještě lepší," okomentoval primátor Tibor Batthyány. Charitativní společenská akce se opět odehraje v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, a to v sobotu 4. února. Hlavní hvězdou večera pak bude zpěvák Ondřej Ruml.

3. března pak bude Clarion Grand Hotel patřit hejtmanskému plesu. Benefiční akce se letos bude konat už po dvanácté.

Výběr z letošní plesové sezóny

13. ledna, Dům kultury: Ples SOU nábytkářské a SŠ tvorby a designu nábytku Liberec

14. ledna, Krajská knihovna: Ples v knihovně

14. ledna, DK Beseda Hrádek n. N., Myslivecký ples

14. ledna, Lidové sady, Divadelní ples

20. ledna, Lidové sady, Tradiční masopustní bál RCL

21. ledna: Clarion Grand Hotel Zlatý Lev, Ples FC Slovan

27. ledna, Dům kultury: Vojenský ples

27. ledna, KC Turnov, VIII. Městský ples

28. ledna, MCU Koloseum: Ples Severáčku

11. února, MCU Koloseum: Ples Gymnázia Frýdlant

4. února, Dům kultury: Ples Magna Bohemia

4. února, Restaurace U Košků, 8. pejskařský ples

4. února, Clarion Grand Hotel Zlatý Lev, Ples primátora

11. února, Lidové sady, 12. ples ZOO Liberec

17. února, KC Vratislavice, 7. reprezentační ples MO a ZŠ

18. února, Dům kultury: Erotický ples

25. února, Beseda Frýdlant, ples HC Frýdlant

3. března, Clarion Grand Hotel Zlatý Lev, 12. benefiční ples hejtmana LK

4. března, Clarion Grand Hotel Zlatý Lev, Maškarní ples

17. března, Dům kultury: Pivní ples

24. března, Lidové sady, Ples v pyžamu

25. března, Dům kultury: Reprezentativní ples Technické univerzity Liberec