Platy řidičů budou vyšší. Kraj má ale jen dočasné řešení

Liberecký kraj - Kraj musí dopravcům kompenzovat zvýšené platy řidičů. Nemá jak.

ODBORÁŘ JIŘÍ KUCHYNKA na problémy v dopravě upozorňuje už přes rok. Foto: ČTK

Řidiči autobusů slíbené platy dostanou. Libereckému kraji se však podařilo zatím najít jen dočasné řešení, jak peníze, které má na mzdy k dispozici, mezi dopravce přerozdělit. Momentálně tak poputuje společnostem zajištujícím dopravu po Libereckém kraji pouze 5 706 000 korun bez DPH. Tedy desetina z částky, na kterou kraj letošní náklady na mzdy odhadoval.

„Větší částku nám zákon neumožňuje," vysvětlil náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter. Zároveň dodal, že tato suma zřejmě nepokryje veškeré navýšení, ale bude stačit pouze na náklady na 35 měsíců podle velikosti oblastí, které dopravci zajišťují.

Loni se vláda s odbory dohodla, že by se mzdy řidičů měly zvednout z nynějších 71,60 korun za hodinu na 98,10. Vzrůst by měl i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 na 88 korun a další příplatky. Celkově by tak měly platy stoupnout o zhruba 7 800 korun.

Kraj dosud nemá legální možnost, jak dopravcům zvýšené náklady na mzdy vynahradit, protože ti jsou schopni je pokrýt jen po velmi omezenou dobu. Podle zastupitelů kraje je nemožné sahat do stávajících smluv, které platí do konce roku 2018.

Peníze na mzdy musí kraj zatím čerpat ze svých zdrojů. Podle náměstka se sice vedou jednání s ministerstvem dopravy, žádné prostředky na to ale vláda dosud nevyčlenila. Vzhledem k tomu, že se na zvýšení mezd dohodla s odboráři vláda, měla by podle zástupců kraje vynaložené prostředky nějakým způsobem kompenzovat.

Větší výplatu by měli řidiči dostat už za leden. Na úterním zastupitelstvu se před odsouhlasením bodu strhla diskuse. Starosta Chrastavy a senátor Michael Canov otevřeně kritizoval jednoho z dopravců, kteří pro kraj jezdí. ČSAD Liberec kvůli desítkám neodjetých spojů kraji odebral dvě linky a jen za prosinec mu hrozí pokuta až půl milionu. Podle ředitele krajské společnosti KORID LK Jiřího Hruboně je za sérií neodjetých spojů především nedostatek řidičů.

Na to, že v dopravě je se zaměstnaností problém, upozornil i odborář Jiří Kuchynka. „Už přes rok se snažím vysvětlit, jaká je situace v dopravě. Nejsou řidiči a bez řidičů autobusy nejedou," sdělil Kuchynka a dodal, že pokud by šoféři dali přednost práci v továrně, mohli by si i polepšit. „Budou dělat za 110 korun za hodinu a jen osm a půl hodiny denně," uzavřel Kuchynka.

Liberecký kraj objednává autobusovou dopravu v rozsahu 13 milionů kilometrů u devíti dopravců. Největší jsou BusLine, ČSAD Liberec a ČSAD Česká Lípa.