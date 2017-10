Pivovar sází víc na plechovky. Dokončil montáž nové linky

Svijany – V pivovaru Svijany dokončili montáž nové linky na stáčení piva do plechovek o obsahu 0,33 a 0,5 litru.

Pivo. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Investice za více než 100 milionů je největší v historii firmy. Plně automatizovaná linka je schopna ročně naplnit až 100 milionů plechovek. Zatím se celý systém prověřuje, pivo by měla linka stáčet do dvou týdnů. „Tento obal je stále populárnější, já to přičítám tomu, že jak se Čechům daří lépe, tak jsou línější vracet lahve a používají víc plechovky,“ řekl ředitel pivovaru Roman Havlík.