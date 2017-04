Píšťalové varhany na radnici v Liberci nahradí elektronické

Liberec - Staré píšťalové varhany v obřadní síni radnice v Liberci zřejmě ještě letos nahradí elektronický nástroj. Za jeho pořízení zaplatí město skoro 1,7 milionu korun. Novinářům to ve středu řekl primátor Liberce Tibor Batthyány (býv. ANO).

Liberecká radnice.Foto: MML

Současné varhany nejsou původním nástrojem v obřadní síni. Umístěné tam jsou od roku 1959, tehdy se o jejich přemístění z hudební školy zasloužil nynější radniční varhaník Karel Hájek. Podle posudku diecézního organologa a kampanologa Radka Rejška se ale varhany blíží ke konci své životnosti.

VÝBĚR ZE ČTYŘ MOŽNOSTÍ

Radnice vybírala ze čtyř možností. Dalšími byly pořízení nových varhan, repase těch současných či jejich přestavba na elektromagnetický systém. Tyto varianty ale byly výrazně dražší, stály by od pěti do 15 milionů korun. Přesto se vedení radnice chtělo původně přiklonit k některé z nich.

"Variantu digitálních varhan jsme na poradě vedení napoprvé neodsouhlasili, protože jsme ji považovali za nejméně přípustnou," uvedl primátor.

Názor podle něj změnili na přání obou varhaníků, kteří na varhany v obřadní síni při svatbách a dalších slavnostních akcích hrají už přes půl století.

Varhaníci měli možnost prohlédnout si elektronické varhany virtuózky Kateřiny Chrobokové a dospěli k názoru, že tento nástroj dokáže plně nahradit píšťalové varhany. Podle posudku Radka Rejška jsou navíc pro elektronické varhany v obřadní síni ideální podmínky.

BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Radnice našla v republice jedinou společností, která se zabývá výrobou tohoto typu varhan. Radní proto v úterý rozhodli, že zakázku zadají firmě Eduarda Tomana z Českého Těšína bez výběrového řízení.

Samotné varhany budou bez daně stát přes půl milionu korun a ozvučovací soustava přijde na dalších skoro 900 tisíc Kč. Varhany vyrobí firma na míru obřadní síně. To je podle primátora u těchto zakázek obvyklé.

"Co místnost, to originální řešení. Doufáme, že do konce roku bychom varhany mohli mít," dodal. Podle něj budou jedni z prvních v republice, kdo je získá. Primátor předpokládá, že současné varhany zůstanou na radnici jako artefakt.