Pekař, primátor i ministryně: Další strany volily lídry pro volby do Sněmovny

Liberecký kraj - Lídrem ODS pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny bude za Liberecký kraj primátor Jablonce Petr Beitl. Nominace na další místa bude ODS schvalovat ve druhé půlce dubna. Další pořadí na kandidátce zatím ODS sdělovat nebude.

Jablonecký primátor Petr BeitlFoto: Deník

„Jsou to jenom nominace, které bude ve druhé polovině dubna schvalovat výkonná rada," uvedl krajský předseda Dan Ramzer. Jména a pořadí na kandidátce odtajní ODS 22. dubna.

Volební sněm proběhl i u Hnutí ANO. To by do sněmovních voleb měl vést majitel libereckého pekařství Jiří Bláha, který nabídku dlouho zvažoval. „Rozhodl jsem se do toho nakonec jít, chci pomoci něco změnit," zdůvodnil. Dvojkou je zatím jablonecká poslankyně Jana Pastuchová, trojkou je podnikatel v zemědělství David Pražák ze Semil a čtyřkou majitel pivovaru ve Frýdlantu Marek Vávra. Kandidátku ale ještě bude schvalovat předsednictvo strany.

U ČSSD by jedničkou za Liberecký kraj měla být ministryně Michaela Marksová, rozhodne se ale v korespondenčním hlasování. Někteří členové ČSSD se netají tím, že Marksová nemá s Libereckým krajem nic společného.