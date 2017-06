Pavel Marek: Odcházím kvůli řediteli KNL Nečesanému

Liberec - Jako malí kluci. Tak by se dalo pojmenovat odcházení obou aktérů vrcholného managementu Krajské nemocnice V Liberci, Pavla Marka a Luďka Nečesaného.

Pavel Marek, předseda představenstva KNL a. s., při tiskové konferenci dne 23. června v Liberci.Foto: Deník / Zbranek Petr

Jen den poté, co svůj záměr rezignovat na vedení Krajské nemocnice v Liberci ohlásil v úterý její ředitel Luděk Nečesaný, a to kvůli osobě Pavla Marka, dosazeného na post předsedy představenstva, rezignoval ze stejného důvodu i Pavel Marek.

„Nechci, aby byla nadále bezohledně poškozována pověst Nemocnice v České Lípě jako důsledek neshod mezi mnou a ředitelem KNL Luďkem Nečesaným ohledně spolupráce obou nemocnic,“ zdůvodnil svou rezignaci Pavel Marek.



Podle něj českolipská nemocnice pracuje dobře. „Ambulantní péče vzrostla, je přeplněna LDN, sociální lůžka. Jediný problém, který se snažíme řešit, je počet přijatých pacientů, ale na tom pracujeme. Samozřejmě, že jsou oddělení, která z personálních důvodů nejsou stabilizovaná, ale nemocnice na tom silně pracuje,“ uvedl Marek, který byl na začátku roku pověřen řízením Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.

To, co Pavel Marek uvedl na obranu českolipské nemocnice, však podle Nečesaného nestačí k tomu, aby vše fungovalo tak, jak má. A jak sám uznal, není to ani za tak krátkou dobu reálné.

„Nelze očekávat, že se něco zásadním způsobem změní za nějaké tři, čtyři měsíce,“ zhodnotil Nečesaný letité problémy.

Podle něj trvá stabilizace nemocnice i pro zkušeného manažera minimálně dva roky. Kvůli odchodům personálu byla zdravotní péče na řadě oddělení minimalizována nebo úplně skončila.

Na to ovšem doplácí právě personál i pacienti nemocnice v Liberci, která by měla především zajišťovat specializovanou péči pro celý region. A také samotný Liberec, protože nárůstem pacientů z Českolipska, (ale i Semilska či Frýdlantska) se prodloužila čekací doba na běžné operace.

Dosud ale nebyla žádná dohoda možná, a to i navzdory tomu, že včele obou představenstev seděl stejný člověk – Pavel Marek.

„Rezignace na předsedu představenstva považuji za správnou. Pokud je poškozována pověst nemocnice v České Lípě tím, že má pan Marek neshody v Liberci, je správné, aby odešel a soustředil se na jemu svěřenou Českou Lípu,“ uvedl člen dozorčí rady a zástupce menšinového vlastníka KNL, primátor Liberce Tibor Batthyány.

KLID ZBRANÍ?

Do čela představenstva by se na návrh kolegia primářů liberecké nemocnice měl vrátit Richard Lukáš. Napjatou situaci mezi oběma nemocnicemi, tak aby se českolipská pozvedla a liberecká nebyla přetěžována, by pak mělo vyřešit společné memorandum o spolupráci, tzv. superaliance.

V ní budou po třech zastoupeni vrcholní manažeři z obou nemocnic a koordinovat by ji měl náměstek hejtmana Přemysl Sobotka. Její návrh projednají v nejbližší době zastupitelé. Obě nemocnice by ji měly podepsat v polovině července.