Otrávený strom už pokáceli

Liberec - Majitel pozemku musí za pokácený buk vysadit nový strom.

UŽ V LÉTĚ byl buk kvůli otravě bez listí. V památkové zóně města má teď nuceně pokácený strom nahradit nový buk červený. Foto: Deník

Jen rozřezané větve zbyly ze stoletého buku červeného ve dvoře v ulici 8. května naproti zámku. Jak už Deník informoval, do obrovitého stromu někdo záměrně navrtal po celém obvodu jednu dírku za druhou, do kterých lil jedy. Ze stromu opadaly listy a hlavně se narušil kořenový systém do té míry, že strom prakticky odumřel a hrozilo mu zřícení. Odbor životního prostředí magistrátu tak musel nařídit pokácení. Strom byl na pozemku Davida Polana, který v místě plánuje bytový dům. Polan popírá, že by mu strom vadil. Za pokácený buk musí vysadit nový.