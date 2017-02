Opozici se nelíbí rozpočet města

Liberec - Vloni byl přebytek 128 milionů, letos se plánuje schodek 83 milionů.

Rozpočet. Ilustrační fotoFoto: Miroslav Kucej

Kdyby se Změna s bývalým ANO nedohodla, že spolu ještě budou vyjednávat o společné koalici na městě, rozpočet Liberce na letošní rok by zřejmě neprošel. V zastupitelstvu totiž prošel jen těsnou většinou výše zmíněných stran, opozice byla proti a neschválil ho ani finanční výbor.

„Už v prosinci pan ekonomický náměstek návrh rozpočtu z jednání zastupitelstva raději stáhl, protože ho kritizoval i jejich koaliční partner. Jenže teď jsme dostali na stůl v podstatě nezměněný původní návrh s několika navrženými úpravami, které ale přišly na poslední chvíli," říká zastupitel SLK a předseda finančního výboru Jiří Šolc.

ZRUŠÍ MEZIČLÁNEK?

Největší výtky se týkají Fondu rozvoje na financování oprav, rekonstrukcí a investic. „To je naprosto nepružný, netransparentní a jak se v řadě případů ukazuje, tak i nefunkční model," poukazuje Michal Hron (SLK). „Místo, aby se jasně řeklo, kolik peněz do čeho budeme investovat, kolik nás budou stát opravy, tak jsou tyto peníze na jedné hromadě v jakémsi fondu a nikdo pořádně neví, na co má nárok, s čím může počítat. Je to naprosto zbytečný mezičlánek," kritizuje Hron. Fondové hospodaření je trnem v oku i zbylým stranám v opozici. Podle nich se model na jeden rok vyzkoušel, ale měl by se zrušit, protože prý kromě zmatků a nepružnosti nic nepřinesl. Ekonomický náměstek primátora Jan Korytář proto uvedl, že změny ohledně fungování fondu předloží na dalším jednání zastupitelstva. Zda to ale bude přímo návrh na jeho zrušení, zatím není jisté.

Jako neúsporný a rozhazovačný vidí letošní rozpočet zastupitel ODS Ondřej Červinka. „Když byl pan Korytář v opozici, tak nám neustále předhazoval, jak město zadlužujeme a dluh nesnižujeme. Teď má oproti roku 2014 díky ekonomické situaci o 300 milionů vyšší příjmy, ale o splácení dluhu nad rámec běžných splátek v rozpočtu není ani slovo. Naopak se ty peníze, které jsou navíc, jen projídají. Nabírají se tu nesmyslné počty zaměstnanců, zvyšují se provozní náklady magistrátu a na rozvoj města se zapomíná," uvedl Červinka.

To ale Korytář odmítá. „Peníze na investice a opravy jsme navýšili stonásobně. Polepší si i organizace města. Například DPMLJ má schváleno 200 milionů, to je o deset milionů víc než loni. DFXŠ dostane na provoz přes 80 milionů, loni to bylo o pět milionů méně, polepší si i ZOO," řekl Korytář.

Liberec bude letos hospodařit s příjmy 1,966 miliardy korun, výdaje mají být o 83 milionů Kč vyšší. Na investice a opravy půjde 265 milionů, tedy o 125 milionů víc než vloni.