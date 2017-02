Obleva podmínky pro lyžování v Libereckém kraji nezhorší

Liberec - Podmínky pro lyžování v horských střediscích Libereckého kraje jsou ideální. Provozovatelé nepředpokládají, že by je měla zhoršit krátkodobá obleva. Podle předpovědi by v pátek na horách mělo být až šest stupňů Celsia, od soboty by se měly teploty vrátit pod nulu.

Lyžování v Harrachově. Ilustrační snímekFoto: Deník

"Oteplení bude minimální, v žádném případě to nebude mít vliv," uvedl ředitel Ski bižu Pavel Bažant. Společnost provozuje v Jizerských horách skiareály na Tanvaldském Špičáku, Severáku a v Bedřichově. "Po šesti letech je úplně vše v provozu, sněhu je dostatek," řekl Bažant. V jizerskohorských střediscích je od 60 do 150 centimetrů sněhu, ideální podmínky mají například také v Desné či Kořenově.

Obdobně jsou na tom střediska v západní části Krkonoš. Všechna jsou v plném provozu. Od pátku pro všechny skiareály začne jedna z nejdůležitější částí zimní sezony. Na páteční pololetní prázdniny od pondělí navážou týdenní cykly jarních prázdnin.

Okresy jsou rozdělené do šesti týdnů. Provozovatelé očekávají, že díky tomu budou sjezdovky více zaplněné zejména přes týden. "I pracovní dny by měly více připomínat víkendy. Doteď to bylo v týdnu ideální, fronty na lanovku byly maximálně do pěti minut," uvedl náčelník harrachovské lanovky Milan Goč. Ani on nemá obavy z krátkodobé oblevy. "Neprojeví se to vůbec, jen to zpevní sníh," dodal.

Stejný názor má i ředitel skiareálu na Ještědu v Liberci Jan Svatoš. "Podmínky jsou výborné. Vše je v provozu, včetně sáňkařské dráhy," dodal. Upravené jsou v Liberci také okruhy pro běžkaře, v areálu ve Vesci mají k dispozici 7,5 kilometru.

"Pro zlepšení podmínek jsme na jeden kilometr nastříkali technický sníh," uvedl Svatoš.

Upravené tratě mají běžkaři po celém kraji. Jen v Jizerských horách je k dispozici 180 kilometrů tratí. "Na magistrále je přes metr sněhu, je na tom velmi dobře," uvedla Silvie Vasková za Jizerskou o.p.s. Společnost se stará o úpravy magistrály. Stovky kilometrů tratí mají běžkaři v Krkonoších, vyrazit mohou třeba i na Novoborsko nebo Lomnickou magistrálu do Českého ráje.