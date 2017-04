O čtvrt metru méně v pase. Dívky ze seriálu bilancují

Liberec - Už čtvrt roku bojuje před zraky čtenářů o kila a centimetry navíc pětice odvážných dívek a žen. Přesně po třech měsících bilancujeme.

HRDINKY SERIÁLU A JEJICH KILA DOLE. Zleva: Michaela Kopáčková, Štěpánka Radostná, trenérka Martina Daher (8), Simona Šounová (6,3) a Veronika Šounová (4). ContoursFoto: Contours

Osm, sedm, šest, pět, čtyři. Ne, to není odpočítávání. To jen pětice odvážných dívek z našeho seriálu hlásí shozená kila. V pase pak dohromady shodily čtvrt metru. Tiše jim závidím a pevně doufám, že dojde i na mě.

Jako první se k raportu hlásí zdravotní sestřička Michaela Kopáčková. Třiatřicetiletá blondýnka, která vystudovala tělesnou výchovu, má po tříměsíčním tréninku 66,8 z původních 71,7 kilo. V pase měří o šest centimetrů méně, a to, co je pro nás, ženy zásadní oblečení si teď kupuje o dvě čísla menší. A důvod? Kromě cvičení přesně dodržuje nastavený jídelníček, což je při střídavých službách v nemocnici hodné obdivu. Smekáme.

EVA ZVÍTĚZILA NAD JOJO EFEKTEM

Ještě víc ale závidím okaté tmavovlasé Evě Koubovské, o níž muži shodně tvrdí, že má tělo bohyně. Krásně klenuté boky i hrudník, zato pas, který se dá obemknout. Zvláště teď, co po tříměsíčním cvičení naměří o rovných 10 centimetrů méně! Z původních 80,6 kilo to při výšce 168 centimetrů dotáhla na váhu 73,7 kilogramů. „Eva celý život bojuje s jojo efekty, jestli jí to vydrží do léta a překročí začarovanou sedmdesátku, myslím, že máme konečně vyhráno," komentuje trenérka fitcentra Countours Martina Daher.

VÁHA JI MÁLEM PŘIPRAVILA O ZDRAVÍ

Na řadu přichází věčně usměvavá Simona. Aktuální váha: 89,2 kilogramu. V lednu vážila 95,5. Před třemi lety ale dokonce 187 kilogramů! Ne, nejde o překlep. Simona byla skutečně těžká váha a zdravotní potíže jí už málem začaly ohrožovat život. Dnes bez problémů uběhne 4 kilometry. „Tady jde o zázrak. Je to super žena, která překonává sama sebe a věřím, že se s jejím nadšením a motivací dostaneme opravdu na vysněných 70 kg," říká s obdivem trenérka.

Na cvičení chodí společně se Simonou i její dvacetiletá dcera Veronika. Na začátku seriálu se s ní váha zhoupla na 70, 4 kilogramu, teď váží 66,4 kg. Původně ale vážila bez pár gramů o dvacet kilo víc. „Verunka navzdory momentálnímu zdravotnímu handicapu (operace kolena) seká latinu v jídle a začíná se i po úraze, který se jí stal před měsícem, znovu hýbat. Mučí se navzdory zafixované celé noze a zvládá to opravdu skvěle, i když občas uroní i slzičku, že s námi neabsolvuje všechny naše akce. Je výborná, držím jí všechny palce a jsem ráda, že na sobě neustále pracuje," chválí trenérka.

Ta droboučká blondýnka, která se pořád jen usmívá a nabízí mi k výběru proteinový nápoj nebo kávu (sahám po kávě), je poštovní doručovatelka Štěpánka Radostná. Jméno vyjadřuje její letoru. Hlásí pět kilo dole, tedy z lednových 62 současných 57. Co je ale podstatnější, když přišla do fitka poprvé, vážila o dvanáct víc. Stejně jako Štěpánka tak po třech měsících dosáhla, co si předsevzala. „Začíná to být drobeček, ale strašně jí to sluší, je plná života a ve svém novém těle se cítí skvěle," glosuje trenérka. Největší problém měla Štěpánka s pasem, a vida podle měření má dole šest centimetrů.

KOVÁŘOVA KOBYLA A ŠEVCOVA ŽENA

A nakonec si bereme na paškál samotnou trenérku, Martinu Daher. Koneckonců svým svěřenkyním by měla jít příkladem. A taky že ano. Úbytek 8 kilo.

„V lednu jsem na svou výšku měla dost velkou tělesnou hmotnost, svým lemplováním jsem se dostala na 66 kilo. Inu, kovářova kobyla," směje se. Zato teď si pochvaluje svých nově získaných 58. „Mám velký svalový základ, takže hubnutí je u mě lehčí, než u žen, které svou svalovou hmotu teprve budují. Velkou roli v mém případě hraje i genetika," říká trenérka a bývalá mistryně světa v silovém trojboji. Což byste do této drobné, až éterické, přitom energií překypující, dívky neřekli. „Více svalů dokáže spálit rozhodně víc tuku najednou. Proto přímo nutím své členky k posilování a vyvracím jim mýtus o zvedání větších vah," vysvětluje.

Dívám se smutně na tu svoji. Dvě kila, nic moc. No co, teorii už mám zmáknutou, teď už se jen pustit do praxe…