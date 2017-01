Nové vedení nemocnice: Richard Lukáš skončil v představenstvu

Liberec – Předsedou představenstva Krajské nemocnice v Liberci byl jmenován odborník na sklářský průmysl Pavel Marek. V čele akciové společnosti s dvoumiliardovým obratem stanul poté, co nedobrovolně rezignoval dosavadní předseda představenstva a lékařský ředitel, MUDr. Richard Lukáš.

MUDr. Richard Lukáš přednosta Traumacentra Krajské Nemocnice Liberec.Foto: Deník

Marek zároveň i nadále zastává místo ředitele logistiky v a.s. Preciosa. Do představenstva byl dosazen už před tři čtvrtě rokem, přes nesouhlas některých členů představenstva a dozorčí rady.

Nestandardní výměna proběhla včera. Kromě generálního ředitele KNL Luďka Nečesaného a hejtmana LK Martina Půty o tom do poslední chvíle nevěděli ani členové představenstva, kteří tak byli postaveni před hotovou věc. Podle informací Deníku byli informací zaskočeni a nechtějí se ke změně vyjadřovat.

Podle nich je výměna předsedy představenstva v době, kdy je úspěšně vedena, a kdy přednosta Lukáš požíval velké důvěry odborné i laické odbornosti jako světově uznávaný odborník, fatální chybou.

Druhým nejvlivnějším mužem v krajské nemocnici se tak stal muž, který má mizivé zkušenosti ze zdravotnictví, zato blízkou osobní vazbu na hejtmana Martina Půtu. „Pan Marek je člověk, který má prokazatelné manažerské zkušenosti a nezpochybnitelné výsledky práce. V minulosti řídil několik firem srovnatelných velikostí s KNL. Jsem rád, že se nám podařilo získat do řízení nejdůležitějších krajských firem manažera jako je on. Jeho hlavním úkolem bude zlepšit spolupráci krajem vlastněných nemocnic a využít zkušenosti z holdingové struktury, v níž působil," hájí Marka v tiskovém prohlášení hejtman Půta.

Změnu schválil i ředitel Nečesaný. „Včerejším rozhodnutím představenstva Krajské nemocnice Liberec a.s. byly započaty změny v řízení zdravotnictví v organizacích zřízených nebo vlastněných Libereckým krajem.

Projekt Aliance nemocnic Libereckého kraje zůstává plně funkční. Jen dojde k zásadním změnám při spolupráci nemocnic v Liberci a České Lípě. Jsem přesvědčen, že následné kroky plně obhájí a potvrdí správnost těchto změn a nutnost posílení struktury strategického řízení zdravotnictví Libereckého kraje," uvedl. Jakou klíčovou roli v tom má ovšem hrát právě Pavel Marek, neuvedl. V kuloárech se ovšem proslýchá, že by se právě on měl stát zároveň ředitelem českolipské nemocnice.

OPOZICE SPEKULUJE

Liberecký primátor Batthyány na svém facebookovém profilu dává jmenování Marka do souvislosti s plánovanou modernizací krajské nemocnice. Projektem za více než miliardu korun. „Vím, že kde se bude stavět pavilon za více než miliardu, tam se slétají supi, ale proč to má odnášet odborný zdravotnický management," ptá se Batthyány za Město Liberec, které je menšinovým vlastníkem krajské nemocnice. Dlužno poznamenat, že liberecká radnice se k projektu, na němž se má finančně podílet, stavěla dosud velmi vlažně a přílišnou odpovědnost za nutnou přestavbu nevyhovujícího pavilonu nijak zvlášť nedeklarovala.

DALŠÍ ČERNÁ DÍRA?

S tím, že projekt modernizace krajské nemocnice, pečlivě připravovaný skutečnými odborníky na řízení procesů, může být ohrožen, se netají ani odstoupivší předseda představenstva Richard Lukáš. Podle něj se opět může stát, že uprostřed nemocnice může zůstat další prázdná díra.

„Jestliže jsou ve vedení kraje věrohodní politici, pak musí dokázat, že chtějí po mnoha letech dotáhnout ke zdárnému konci alespoň jeden úspěšný veřejnoprávní projekt. Jinak se Liberec po černé díře na Kunratické, Perštýně či Mistrovství světa stane městem zmařených příležitostí," varuje Lukáš.

Liberecká nemocnice je pod vedením Luďka Nečesaného prosperující firma s vynikajícími medicínskými výsledky. Zejména v oblasti traumatologie a neurologie. Tam, kde jiní končí s červenými čísly, dokáže KNL vyjít se ziskem a investovat ho. Na to, jak dlouho ale dokáže vystačit s dechem, když se okolní nemocnice „vezou", poukazuje její vedení v čele s lékařským ředitelem Richardem Lukášem už dlouho. Řeč je nejen o šikovně zprivatizované nemocnici ve Frýdlantu, ale i státní, potažmo krajské v České Lípě. Vedení kraje, podpořeno silným mandátem voleb, se rozhodlo připravit nepopulární kroky a do „vředu" říznout. To je legitimní. Proč to ale udělalo tak podivnou formou, je přinejmenším zvláštní. Pokud je to otázka postupných kroků, které souvisejí s termíny představenstev, dozorčích rad i valných hromad, jak se aktéři snaží vysvětlit, bylo by logické s tím přinejmenším seznámit stávající představenstvo nebo alespoň radního pro zdravotnictví. Bál se snad hejtman, že by manažer Marek, který dosavadní činností v KNL nikoho v nemocnici o svých kvalitách příliš nepřesvědčil, snad neprošel? Takhle jen dává do rukou munici opozici. A nejen jí. A zapomíná, že tam, kde se dva perou, třetí se už v závětří potichu směje.