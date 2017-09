Nové ředitele už má frýdlantská nemocnice i záchranka

Nemocnici ve Frýdlantě povede Jan Rais. Krajskou záchranku prozatím řídí lékař Jan Lejsek.

Frýdlantskou nemocnici povede od září Jan Rais, který působil jako technický ředitel v Krajské nemocnici v Liberci. S odvoláním na mluvčí nemocnice Ditu Fuchsovou to uvedla ČTK. Úkolem nového šéfa bude konsolidace vztahů s Krajskou nemocnicí Liberec a se zastupitelstvem města Frýdlant. Na tom už KNL s jeho pomocí začala pracovat. Rais zde před pár měsíci nastoupil na částečný úvazek.

Jiří Benedikt, který nemocnici vedl v minulých letech, odešel k 1. dubnu hlavně ze zdravotních důvodů. Od té doby řídil nemocnici člen představenstva EUC (majitel soukromé nemocnice) a ředitel kliniky v Ústí nad Labem Jiří Madar. „Pokračujeme v jednáních se zastupitelstvem města Frýdlant, které je majitelem budovy nemocnice, o nové nájemní smlouvě,“ dodala Fuchsová. Zastupitelé Frýdlantu by novou smlouvu projednávat na svém zasedání v září.

Nového, i když jen prozatímního ředitele, má od 1. září i krajská záchranná služba (ZZS LK). Až do řádného výběrového řízení ji povede lékařský náměstek ZZS LK Jan Lejsek. O pozici ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se chce ucházet hned několik kandidátů, podle serveru Medical News také bývalý šéf pražské záchranky a někdejší senátor Zdeněk Schwarz, spojený se zdravotnickou skupinou Agel.

Nového ředitele bude vybrat i Krajská nemocnice v Liberci. Přihlášky do konkurzu mohli uchazeči posílat do 31. srpna. „Další postup bude projednávat představenstvo na svém zasedání v úterý 5. září,“ upřesnil mluvčí KNL Václav Řičář. Do té doby nebude nemocnice komentovat ani počet přihlášených ani jejich jména. Komise pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude podle mluvčího nemocnice jmenována během září.

Současný ředitel Luděk Nečesaný oznámil svůj záměr rezignovat k 31. prosinci 2017 letos v červnu. Jedním z důvodů bylo politické dosazení bývalého manažera Preciosy Pavla Marka do funkce předsedy představenstva KNL, čímž nemocnice dostala fakticky dvojí vedení. Pavel Marek (zároveň šéf představenstva a ředitel Nemocnice s poliklinikou v České Lípě), krátce po oznámení rezignace Nečesaného sám z představenstva liberecké nemocnice odstoupil. Na funkci generálního ředitele KNL podle svých slov kandidovat nechce.

Luděk Nečesaný šéfoval krajské nemocnici hned dvakrát. Poprvé byl odvolán sociálně demokratickým vedením kraje. Oficiálně ale odstoupil z vlastního rozhodnutí. V obou případech se mu podařilo dostat nemocnice do ziskového hospodaření, v prvním případě dokonce z milionových ztrát. Zároveň ale čelí obvinění z korupce.