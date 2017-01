Nová stoka pomůže zmírnit škody po přívalových deštích

Frýdlant - Vyražené poklopy od kanálů a zaplavené ulice. To se má změnit.

Přívalový déšť zaplavil ve Frýdlantu přízemí a sklepy několika domů.Foto: Dan Ramzer

Už je to skoro kolorit. Za posledních sedm let se kanalizace v ulicích Míru, Raisova, ČSA a jim přilehlých vzdula při deštích minimálně šestnáctkrát. Voda se pak dostává do okolních domů a zatápí sklepy. „Je to vždycky trochu paradox. Ve Smědé je vody tak na tři prsty a v ulicích se brodíme," říká starosta Dan Ramzer. Na vině je splašková kanalizace, která už je roky ve špatném stavu a při větších deštích není schopna všechnu vodu pobrat. „Situaci nepřispívá ani fakt, že na území města je stále větší množství zpevněných ploch, po kterých voda stéká právě do této lokality. V případě prudkých přívalových dešťů se pak opakovaně potýkáme se vzdouvající kanalizací, kdy nám voda zespodu vyráží kanálové poklopy a zaplavuje ulice," říká starosta.

KOMORA A STOKA

Peníze na technické opatření, které má zmírnit následky i škody se ale našly až teď. Nejde totiž o malou částku, ale o skoro deset milionů Kč. Za ně se postaví odlehčovací komora a odlehčovací stoka, která odvede vodu do řeky. Funguje to de facto na principu spojených nádob. Přebytečná voda, která přitéká do kanalizace, se dostane do odlehčovací komory a z ní pak potrubím rovnou do Smědé.

Odlehčovací míst je po Frýdlantě několik, ale už nestačí. „Práce jsou rozděleny do dvou fází. V první dojde k rekonstrukci jednotné i dešťové kanalizace a vodovodu a následné rekonstrukci ulice Raisovy od mostu přes potok Řasnici až ke křižovatce s ulicí Míru. V rámci realizace budou propojeny i vodovody dvou tlakových pásem v ulici Raisově přes již zmiňovaný most přes potok Řasnici. Ve druhé fázi dojde na samotné vybudování odlehčovací komory a stoky na křižovatce ulic Mezibranská a Míru," popisuje ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar s tím, že pokud ale přijde tak extrémní přívalový déšť jako vloni v červnu, bude mít kanalizace i tak problémy.

UZAVÍRKA

Výstavba komory a stoky si ale vyžádá rozkopané ulice. Kopat by se mělo po Valdštejnských slavnostech, tedy na konci května. „Počítáme s úplnou uzavírkou v části ulice Raisova a křižovatky Mezibranská a Míru. Hotovo by mělo být do října 2017. Pro řidiče půjde o výraznou dopravní komplikaci, ale zase to bude vykoupeno tím, že by už pak nemělo docházet k zaplavování ulic při přívalových deštích," uvedl Ramzer.

Peníze na stavbu se našly díky tomu, že rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Lužická a v Úvoze byla nakonec o 7 milionů levnější. Tyto peníze teď město zapůjčilo Frýdlantské vodárenské, která stavbu financuje. Příští rok se chystá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích U Plovárny a Purkyňova.