Nominace do ankety Sportovec Liberecka roku 2016

Liberec - Čtenáři Libereckého deníku si mohou prostřednictvím vyplněného kuponu vybratz naší nabídky sportovců toho svého oblíbeného a určit tak Hvězdu deníku.

Vpravo Vladimír Boháč.Foto: FOTO:Archiv

Krajská organizace ČUS Libereckého kraje ve spolupráci s okresními organizacemi ČUS v našem kraji opět zahájila přípravu vyhlášení tradiční ankety Nejúspěšnější sportovci Libereckého kraje za rok 2016. Prvním stupněm této ankety jsou vyhlášení nejúspěšnějších sportovců v rámci jednotlivých okresů. V našem okrese se bude konat slavnostní vyhlášení 31. ledna 2017 od 19 hodin v nové aule budovy G Technické university Liberec.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců je oním bonbonkem na dortu, je připomenutím těch nejlepších výkonů špičkových sportovců. Neměli bychom ale zapomínat ani na ostatní kvalitní sportovní výkony a výsledky. A tak pokud si myslíte, že by se měli v nominaci objevit další sportovci, či sportovní kolektivy, kontaktujte sportovního redaktora Deníků, případně okresní či krajskou organizaci ČUS.

Spolupořadateli ankety jsou Deníky a agentura Sport action s.r.o. Významným podporovatelem této ankety je tradičně Liberecký kraj.

Přinášíme seznam těch nejlepších, kteří se úspěšně pohybovali na světových, evropských a tuzemských sportovištích. Čtenáři mohou do anketního lístku vepsat jméno kteréhokoliv sportovce, trenéra nebo kolektivu, i takového, který v nabídce není. Podmínkou je jeho klubová příslušnost ke klubu sídlícímu na území okresu.

Vystřižený a vyplněný kupon, který je na sportovní stránce, doneste nebo pošlete na adresu: Liberecký deník, Liliová 473/5, 460 01 Liberec tak, aby byl v redakci nejpozději do 6. ledna.

DOSPĚLÍ – JEDNOTLIVCI

BERNÁTOVÁ Kristýna (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Mistryně republikyv trojicích, vicemistryně republiky v jednotlivcích, druhá na Poháru federací.

BULÍŘ Michal (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Útočník a reprezentant.

DANĚK Lukáš (Dukla Liberec), severská kombinace. 4. místo na mistrovství světa juniorů.

FRYDRYCHOVÁ Zita (Trampolíny Liberec), trampolíny. 1. na MČR, 10. na SP ve Švýcarsku, vítězka Českého poháru.

KAŠKOVÁ Katka (Orientační klub Chrastava), orientační běh. Na mistrovství světa veteránů D35 – 3. místo, dále prvenství LOB, noční OB, OB ve sprintu, na krátké trati a ve štafetách.

KOŠŤÁL Radek (SKST Liberec), stolní tenis. Stříbrný na MČR, nejlepší hráč extraligy s úspěšností 96%.

KUČERA David (AC Slovan Liberec), atletika. Mistr republiky v běhu na 5000 metrů.

LAŠÁK Jan (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Brankář a reprezentant Slovenska.

LEDECKÁ Ester (Dukla Liberec), snowboard. Prvenství ve Světovém poháru v paralelních disciplínách a obřím slalomu.

MARKVART Patrik (Kovom Racing Team Liberec), enduro. Motocyklový závodník, který získal bronz na Šestidenní, juniorský mistr Evropy v E1 junior.

MAYER Stanislav, paraglyding. V extrémním hike&fly závodu X-Pyr 2016 obsadil druhé místo ve světové konkurenci.

PABIŠKA David, motorismus. Účastník Rallye Dakar.

PAVLIŠTA Vít (AC Slovan Liberec), atletika. Mistr republiky v půlmaratonu a účastník mistrovství Evropy.

PORTYK Tomáš (Dukla Liberec), severská kombinace. 1. místo na mistrovství světa juniorů.

ROMANČÍK Jaroslav, enduro. Motocyklový závodník, bronzový na Šestidenní, vicemistr Evropy v E2 senior

SAMKOVÁ Eva (Dukla Liberec), snowboard. Světový pohár ve snowboardcrossu – 2. místo.

SOUKUP Josef (USK Slavia Liberec), karate. Bronz na MČR.

SÝKORA Jan (FC Slovan Liberec), fotbal. Obránce a reprezentant.

ŠIMEK Radim (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Obránce a reprezentant.

ŠINDELÁŘ Lubomír (Judo club Liberec), judo. Na mistrovství Evropy druhý, na mistrovství Irska a republiky první.

ŠKODA Jakub (Slavia Liberec orienteering), orientační běh. Bronzový z akademického mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu (sprint).

VALEŠ Radek (FBC Liberec), florbal. Člen týmu, který postoupil do extraligy.

WIIL Roman (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Brankář a reprezentant.

ZUMMER Tomáš (Vem Camará Capoeira Liberec), capoeira. Mistr Evropy.

MLÁDEŽ – JEDNOTLIVCI

AVCI Alice (Vem Camará Capoeira Liberec). Třetí na mistrovství Evropy a MČR.

BARTUŇKOVÁ Karolina (Sportovní gymnastika Liberec), gymnastika. Třetí na MČR juniorek, několikanásobná přebornice Libereckého kraje.

BERAN Václav (Lokomotiva Liberec), zápas. Třetí na MČR v zápase řecko-římském a také ve volném stylu (do 50 kg).

BINHAK Tomáš (Judo club Liberec), judo. Nejlepší junior roku, 2. a 3. místo na Evropském poháru, druhý na MČR, prvenství na ČP Praha, na turnaji do 23 let a na MČR mužů.

BLINKA Michal (SKST Liberec), stolní tenis. Třetí ve čtyřhře na MČR staršího žactva, hráč II. ligy mužů.

BOHUŠ Marek (Vem Camará Capoeira Liberec). Mistr Evropy v mírně pokročilých žácích.

DRAPÁKOVÁ Sabina (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Starší žákyně. Mistryně republiky v trojicích, skupin a dance aerobiku. Vítězka všech čtyř kol Poháru federací a absolutní vítězka. Celkem 19 zlatých.

HÁKOVÁ Kateřina (USK Slavia Liberec), karate. 1. místo MČR ČABK, třetí na Grand Prix v Ústí a MČR FSKA.

HRUDOVÁ Aneta (Trampolíny Liberec), trampolíny. Třetí na MČR žactva, 6. v Žákovském poháru.

HYNČICOVÁ Kateřina (Dukla Liberec), běh na lyžích. Dvě prvenství v Českém poháru staršího dorostu.

CHLUMSKÁ Aneta (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Juniorka. První na MČR trojic a vítězka 1. kola Poháru federací.

CHRAMOSTA Tomáš (Šerm Liberec), šerm. První v poháru mladších žáků a druhý v žákovském poháru.

IVANKA Filip (Judo Club Liberec), judo. 1. místo na Přeboru republiky st. žáků.

IVANKA Martin (Judo Club Liberec), judo. 2. místo na Přeboru republiky st. žáků.

KAČMAR Tomáš (USK Slavia Liberec), karate. Třetí na MČR ČABK.

KLUST Jan (OK Chrastava), orientační běh. V oblastním žebříčku H10 – 3. místo.

KOLÁŘ David (AC Slovan Liberec), atletika. Mistr republiky juniorů v hale na 60 m a na 100 m, stříbrný (koulev hale), bronzová na 200 m.

KOSOVÁ Markéta (Dukla Liberec), saně. 3. místo na přírodních saních v Národním poháru.

KNOP Pavel (Lokomotiva Liberec), zápas. Mistr republiky v zápase řecko-římském do 63 kg. Dvě vítězství na turnajích ČR, reprezentant – kadet.

LAKATOŠ Dominik (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Útočník a reprezentant U20.

LAŠČÁKOVÁ Anežka (Judo Club Liberec), judo. 3. místo na Přeboru republiky starších žákyň.

MATYÁŠOVÁ Kristýna (OK Chrastava), orientační běh. První místo v kat. D12 oblastního žebříčku.

MOC Albert (Slavia Liberec), plavání. 5x Mistr ČR 12letých, 12 medailí z MČR.

NĚMCOVÁ Štěpánka (Šerm Liberec), šerm. Na turnajiv Paříži 26. místo, šestá na ECC v Manchesteru. Bronz z MČR kadetek, stříbrná v družstvech, první v Poháru ČR.

PAŘÍZKOVÁ Monika (SKST Liberec), stolní tenis. Druhá v celostátním žebříčku nejmladších žákyň, reprezentantka, účastnice mistrovství Evropy.

PAŽOUT Ondřej (Dukla Liberec), severská kombinace. 3. místo na Zimní olympiádě mládeže.

PODZIMEK Jakub (Hrádek n. N.), překážkový běh. Pět vítězství v závodě 360 Challenge, 2. na Army Runv Liberci.

VLACHOVÁ Johana (Judo club Liberec), judo. První na Přeboru republiky mladších žákyň.

VLČEK Radim (Judo club Liberec), judo. Druhý na Přeboru republiky mladších žáků.

VYKOUKALOVÁ Simona (Sport Aerobic Liberec), aerobik. Starší žákyně. Mistryně republiky v jednotlivcích, trojic, skupin a dance aerobiku. Celkem zisk 16 zlatých.

ZUDA Štěpán, motorismus. Sedmý na ADAC Německo (Pokročilí), 9. na mistrovství Španělska. Závodník na silničních motocyklech.

ZUMMER Matěj (Vem Camará Capoeira Liberec). Mistr republiky, třetí na mistrovství Evropy.

KOLEKTIVY MLÁDEŽE

HC BÍLÍ TYGŘI LIBEREC (hokej). Tým 8. třídy (ročník 2002), mistři republiky.DELFÍNI LIBEREC (Kin-ball). Tým na ZŠ 5. květen Liberec - mladší žáci – 1. místo na MČR, starší žáci – 1. místo na MČR.

ORIENTAČNÍ KLUB CHRASTAVA. 3. místo v Ještědském poháru družstev, na závodech Saxbo šest 1. míst, 2x 2. místo a 1x třetí.

SPORT AEROBIC LIBEREC. Trojice starších žákyň (Drapáková, Vykoukalová, Kosejková) – mistryně republiky, absolutní vítězky Poháru federací.

SPORT AEROBIC LIBEREC. Skupina starších žákyň (Drapáková, Vykoukalová, Kosejková, Brožová, Rotheová). Mistryně republiky a absolutní vítězky Poháru federací.

DUKLA LIBEREC, běh na lyžích. Matyáš Tecl a Marek Gebouský, členové štafety 3x 5 km na MČR mladšího dorostu.

TRAMPOLÍNY LIBEREC. Aneta Hrudová, Anička Stasová, Bára Svátková, Pavel Věchet – 3. na MČR družstev.

VETERÁNI

BÉM František (AC Slovan Liberec), běh. Ve svých 89 letech zvládl 19 závodů na silnici a krosů.

HALÍŘ František (Dukla Liberec), saně. Celkový vítěz seriálu Světového poháru veteránů.

MIKULA Oldřich (SKST Liberec), stolní tenis. Nejlepší veterán roku 2016 (50 výher – 1 porážka), kat. +80 let.

PŘINDA Oldřich (Slavia Liberec orienteering), orientační běh. Bronzový z mistrovství světa v LOB, 5x veteránský mistr ČR (noční OB, sprint, klasická trať a štafety).

VÁGNER Milan (Judo club Liberec), judo. Na mistrovství světa druhý, první na ME, mistrovství Irska.

DOSPĚLÍ KOLEKTIVY

FBC LIBEREC, florbal. Muži postoupili zpět do extraligy.

HC BÍLÍ TYGŘI LIBEREC (hokej). Mistr ELH 2015/2016.

VK DUKLA LIBEREC, volejbal. Obhájení titulu mistra ligy.

LTK LIBEREC, tenis. A družstvo, účastník domácí extraligy.

SPORT AEROBIC LIBEREC, aerobik. Trojice Bernátová, Kočová, Dousková – mistryně republiky v gymnastickém aerobiku, druhá na Slovak Aerobic Open.

SKST LIBEREC, stolní tenis. Extraligový tým, který skončil čtvrtý v Českém poháru (Borůvka, Šilhán, Blinka, Gireth).

AC SLOVAN LIBEREC, atletika. Štafeta mužů 4x 100 m (Král, Povýšil, Svoboda, Kolář) – 1. místo na MČR.

AC SLOVAN LIBEREC, atletika. Štafeta mužů do 22 let 4x 100 m (Král, Trafina, Kučera, Svoboda) – stříbrní na MČR.

SPARTAK CHRASTAVA, fotbal. Postup do divize.

TRAMPOLÍNY LIBEREC. Zita Frydyrychová, Kryštof Bäumelt, Aneta Hrudová, Anička Stasová – 2. na MČR družstev.

ZLEJ SE(N) LIBEREC, futsal. Postup do II. ligy a úspěšné tažení Českým pohárem.

TRENÉR – PROFESIONÁL

BERMANN Jiří (HC Bílí Tygři Liberec), hokej. Trenér mistrů ČR 8. tříd.

NEKOLA Michal (VK Dukla Liberec), volejbal. Trenér mistrovského celku.

PEŠÁN Filip (HC Bílí Tygři Liberec), lední hokej. Titul mistra republiky.

ŠMÍD Vladimír (Dukla Liberec), severská kombinace.

TRPIŠOVSKÝ Jindřich (FC Slovan Liberec), fotbal.

ZUMMER Tomáš (Vem Camará Capoeira Liberec), capoeira.

TRENÉR DOBROVOLNÝ

HALÍŘ František (Dukla Liberec), saně. Trenér mládeže a reprezentační šéftrenér.

HLAVÁČEK Arnošt (Dukla Liberec), běh na lyžích.

KAŠKOVÁ Eva (Orientační klub Chrastava). Trenérka dětského kroužku.

KOLOC Bohumil (USK Slavia Liberec), karate.

KLÍMA Jiří (USK Slavia Liberec), basketbal.

KRÁL Jan (FBC Liberec), florbal.

KYTÝR Pavel (Judo Club Liberec), judo. Hlavní trenér.

LORENC Jan (FBC Liberec), florbal.

SKRUŽNÝ Zdeněk (FBC Liberec), florbal.

TALÁŠEK Pavel (TJ Starý Harcov), ASPV. Trenér mladších a starších žáků.

VOKÁLOVÁ Pavla (Orientační klub Chrastava). Trenérka dětského kroužku.

MIMOŘÁDNÝ VÝKON

BENEŠ Jakub (Spartak Chrastava), fotbal. Nejlepší střelec krajského přeboru. Postup do divize.

SKST LIBEREC. Petr Šilhan a Jan Kaněra 17. místo na mistrovství světa v modrém ping-pongu. Michal Blinka se kvalifikoval na mistrovství světa 2017.

VALEŠ Radek (FBC Liberec), florbal. Vítěz bodovánív I. lize.

HANDICAPOVANÍ

SUCHÁNEK Jiří (SKST Liberec), stolní tenis. Bronz ve dvouhře na paralympiáděv Riu.

SKST LIBEREC (stolní tenis). Dvojice Suchánek/Tauš.

SÍŇ SLÁVY

JAKIMIČ Leo, skiboby. In memoriam.

VOLF Miloslav (USK Slavia Liberec), lyžování, tenis. Dlouholetý lyžařský a tenisový trenér, tenisový veterán.