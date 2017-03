Noční provoz lékáren nefunguje, poptávka ale existuje

Liberecký kraj - Zbytečný luxus, nebo nutnost? Možnost zaběhnout si do lékárny o půlnoci skončila v Liberci už v roce 2009 a o jejím znovuzavedení Liberecký kraj neuvažuje. Ne každému se ale tato situace zamlouvá.

Lékárna. Ilustrační foto. Foto: Jaroslav Sýbek

„Byli jsme s dvouletou dcerou na pohotovosti se zánětem středního ucha a dostala sice recept na antibiotika, ale s tím, že lékárny už jsou zavřené. Nakonec jel partner pro léky až do Prahy, protože dcera doma plakala a nechtěli jsme čekat do rána," popsala svou anabázi paní C (redakce její jméno zná).

„Nechápu, proč aspoň jedna lékárna nemůže mít v noci otevřeno," připojila se k ní také paní Barbora Mládková, která měla se synem podobnou zkušenost. Podle mluvčí České lékárnické komory Michaely Bažantové mají povinnost lékárenskou pohotovost zajišťovat kraje. „Není už ovšem jasně specifikováno, jak má vypadat. Chceme s nimi na toto téma vyjednávat," poznamenala. Podle krajského náměstka pro zdravotnictví Přemysla Sobotky se ale neukazuje, že by zavedení nočního provozu lékáren bylo nutné.

„Bylo to tak půl na půl. Některé dny chodili lidé s tím, že opravdu potřebovali antibiotika, ale pak chodili takoví, co si u nás chtěli nechat uložit bačkory nebo potřebovali olej do aroma lampy," zavzpomínala lékárnice paní Humpalová, která potvrdila, že si lidé na nedostupnost lékáren už zvykli a většina domácností je léky předzásobena. „Samozřejmě problémy mohou nastat v případě antibiotik," vysvětlil vedoucí lékárny U Orla Aleš Mareček. Podle mluvčí Lékárnické komory ale v těchto případech mohou lékaři podat léky už na pohotovosti.

„Z nočních služeb mám zkušenosti z Německa a musím říct, že o víkendu lidé chodili třeba i ve dvě ráno," podotkl dále vedoucí lékárny s tím, že se jednalo spíše o jednotlivce. Dnes je podle něj výhodou otvírací doba lékáren v obchodních centrech, které poptávku pokryjí. Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou jsou otevřené spíše ve větších městech, v Praze či Brně.