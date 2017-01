Nepojedou tramvaje od Rybníčku na Horní Hanychov

Liberec - Z technických důvodů nepojedou v sobotu 14. ledna tramvaje v úseku Rybníček Viadukt Horní Hanychov. Důvodem je oprava kolejiště na Třídě 1. máje.

Tramvaj pod Ještědem, MHD Liberec. Ilustrační fotoFoto: Deník/Petr Šimr

Už v létě se tam naproti Finančnímu úřadu část kolejí kvůli špatnému technickému stavu opravovala. Výluka se týká jak linky č. 3, tak i meziměstské 5 a 11. Tramvaje nahradí autobusy a to od 8 do 17 hodin, které pojedou podle platného jízdního řádu. Přestupní stanice mezi náhradní autobusovou dopravou do Horního Hanychova a tramvají do Lidových sadů bude zastávka „Rybníček" v ulici Tatranská. Tam také bude nástupní stanice směr Vratislavice a Jablonec.