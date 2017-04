Není pole jako pole, tohle bude naučné

Frýdlant – Peluška, pohanka, mák setý, cukrová a krmná řepa, slunečnice, brambory a další. Zemědělská škola ve Frýdlantu se pouští do neobvyklého projektu. V těchto dnech jezdí po školních pozemcích traktory, které travní porosty mění na pole.

V plném proudu jsou přípravy na novou atrakci Střední hospodářské a lesnické školy ve Frýdlantu. Pole se změní v živou učebnici.Foto: Deník / Pavlíčková Jana

„Chceme tu vybudovat zemědělskou naučnou stezku. K vidění tu bude školní vinice, chmelnice, ovocný sad a 15 políček se zemědělskými plodinami,“ vysvětluje učitel odborných předmětů Miroslav Kudrna.



Škola tak chce přiblížit zemědělství v praxi nejen svým studentům, ale seznámit s tím, co se v Libereckém kraji i mimo něj pěstuje či kdysi pěstovalo, i širokou veřejnost. „U každého pole bude informativní tabule, kde bude zmíněna jak historie pěstování, tak vše, co se zemědělstvím souvisí i jaký význam má zemědělství pro náš kraj,“ uvedla ředitelka Střední hospodářské a lesnické školy Alena Dvořáková. Podle ní mezi žáky základních škol zájem o studium zemědělských oborů upadá, přitom zemědělské podniky volají stále víc po nových absolventech. Projekt by tak mohl pomoci zvýšit atraktivitu tohoto oboru, který je s Frýdlantskem velmi úzce spjatý.

ZAPOJÍ SE CELÁ ŠKOLA

Kaštanovník, josta, kdouloň, mišpule německá, dřín, temnoplodec černoplodý. To jsou zase některé z bohaté nabídky dřevin, kterými se osází ovocný sad. „Chceme tu ukázat jak tradiční, tak i neobvyklé ovocné dřeviny, aby byla vidět rozmanitost druhů i jejich způsob pěstování. Počítáme s tím, že sem budou chodit i základní školy z Frýdlantska, aby tu mohly provádět výuku přímo v terénu a přiblížit dětem to, co možná znají jen z obrázků a internetu, ale naživo to nikdy neviděly,“ řekl Kudrna. Na vzniku naučných polí vinice či sadu se přitom bude podílet celá škola, včetně oborů, které se zemědělstvím nesouvisejí. „Máme tu i zedníky a zpracovatele dřeva, ti se postarají o výrobu laviček k posezení a informačních tabulí,“ dodal Kudrna. Zřízení expozice pod širým nebem vyjde zhruba na 80 000 Kč. Škola zkouší žádat o podporu Nadaci Preciosa, která mimo jiné podporuje i projekty z oblasti životního prostředí.

ŠKOLNÍ PIVO

Naučná stezka by tak mohla být novou atrakcí Frýdlantu. „Když to dobře dopadne, tak bychom mohli nabízet k ochutnání z naší chmelnice i školní pivo,“ směje se Kudrna. Otevření stezky plánuje škola na červen 2018.