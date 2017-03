Nemocnice se chystá na Ukrajinu. Chce přivézt sestry

Už tento týden se vypraví zástupci Krajské nemocnice Liberec (KNL) na Ukrajinu kvůli náboru zdravotních sester.

Liberecká nemocnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Petr Šimr

Liberec – Liberecká nemocnice se už dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotního personálu. „Pokud chceme udržet většinu našich oddělení v provozu, musíme najít nějaká řešení. Rozhodně si nemyslíme si, že by ukrajinské sestry plně nahradily sestry české, ale mohou pomoci v odlehčení náročné ošetřovatelské péče o pacienty a jako doplnění chybějících kolektivů zkušených českých sester. Minimálně za pokus to stojí,“ vysvětlil ředitel KNL Luděk Nečesaný.

O tom, že uvažuje nad náborem až třiceti sester z Ukrajiny, informovala nemocnice už loni v prosinci.

Jak se už tehdy vyjádřil ředitel, neměl by být problém ani s jazykovou bariérou.

„Sestry budou ještě před příjezdem do Česka absolvovat jazykový kurz, který dokončí u nás," vysvětlil Nečesaný.

Obavy nemusí mít pacienti ani co se týče odborné způsobilosti. „Budou pracovat jako neregistrované sestry, tedy pod odborným dohledem," vysvětlila Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KNL. Sestry budou mít samozřejmě možnost si vzdělání doplnit, aby mohly nastoupit i na specializovaná pracoviště. „S ukrajinským personálem už zkušenosti máme. Některé sestry už u nás pracují dlouhá léta a jsou milé a vstřícné. Neměli jsme na ně žádné stížnosti," vysvětlila Fryaufová, která měla příležitost navštívit i ukrajinskou zdravotní školu a nemocnici. „Ve vzdělávání sester využívají podobné postupy jako u nás," vysvětlila ředitelka. Podle ní si sestry z Ukrajiny práce váží. „Ve své vlasti nemají pro absolventy uplatnění. Kromě toho jsou velice špatně placené," dodala Fryaufová.

Ukrajinské zdravotní sestry by podle ní pracovaly na všech odděleních, kde by vykonávaly základní činnosti všeobecných sester, jako je podávání léků, měření tlaku a řady dalších.