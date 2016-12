Nemocnice potřebuje sestry z Ukrajiny

Liberecký kraj - Do krajských nemocnic by mělo nastoupit až třicet sester z Ukrajiny.

Krajská nemocnice v Liberci. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petr Šimr

Až třicet zdravotních sester z Ukrajiny by se už zhruba za rok mohlo začít starat o pacienty krajských nemocnic. Mohly by tak vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem zdravotního personálu. Potvrdil to hejtman Libereckého kraje Martin Půta i ředitel Krajské nemocnice Liberec (KNL) Luděk Nečesaný.

BUDOU ROZUMĚT

Jak vedení nemocnice ujistilo, problém by neměl být ani s jazykovou bariérou, ani s odborností.

„Sestry budou ještě před příjezdem do Česka absolvovat jazykový kurz, který dokončí u nás," vysvětlil Nečesaný s tím, že sestry by měly dorazit v druhé půlce příštího roku.

ZPOČÁTKU POD DOHLEDEM

Obavy nemusí mít pacienti ani, co se týče odborné způsobilosti. „Budou pracovat jako neregistrované sestry, tedy pod odborným dohledem," vysvětlila Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče KNL. Sestry budou mít samozřejmě možnost si vzdělání doplnit, aby mohly nastoupit i na specializovaná pracoviště.

ŽÁDNÉ STÍŽNOSTI

„S ukrajinským personálem už zkušenosti máme. Některé sestry už u nás pracují dlouhá léta a jsou milé a vstřícné. Neměli jsme na ně žádné stížnosti," vysvětlila Fryaufová, která měla příležitost navštívit i ukrajinskou zdravotní školu a nemocnici. „Ve vzdělávání sester využívají podobné postupy jako u nás," vysvětlila ředitelka. Podle ní si sestry z Ukrajiny práce váží. „Ve své vlasti nemají pro absolventy uplatnění. Kromě toho jsou velice špatně placené," dodala Fryaufová.

Ukrajinské zdravotní sestry by podle ní pracovaly na všech odděleních, kde by vykonávaly základní činnosti všeobecných sester, jako je podávání léků, měření tlaku a řady dalších.

STUDIUM V ČECHÁCH

V plánu je, jak dále dodal Nečesaný, i propojení vzdělání všeobecných sester. „Studenti 4. ročníku by mohli dostudovat školu již tady v České republice, protože se jednání účastnilo i vedení Zdravotnické školy," dodal Nečesaný.

Vedoucí ukrajinské delegace Ludmila Hrabovič, která vede odbor zdravotnické péče Vynnické oblasti, pochválila vybavení liberecké zdravotnické školy a zároveň se podivovala, proč absolventky „pouštíme" pracovat za hranice, když jich máme nedostatek. „Nerozumím tomu, proč když věnujete tolik peněz na vzdělávání, neschválíte podmínku třeba pět let nutných k odpracování v České republice," poznamenala Hrabovič.

Krajská nemocnice Liberec už dlouhodobě shání zdravotnický personál. I přes různé výhodné nabídky nebo benefity je však sester stále nedostatek. Proto se Liberecký kraj rozhodl vyjednávat s Ukrajinou. Spolupráci bylo vedení nemocnice dojednávat už letos v létě.