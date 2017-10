Nelegální billboardy Liberecký kraj tolik netrápí. Jinde jsou velkým problémem

Liberecký kraj – Nelegální reklamy podél silnic I. třídy v Libereckém kraji bude krajský úřad řešit postupně.

Billboard. Ilustrační foto. Foto: František Géla

Výzvu k odstranění zaslal kraj zatím v pěti případech. „Když to vlastníci nesundají, tak my přes naši akciovou společnost Silnice LK budeme objednávat zakrytí a následnou demontáž,“ řekl vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp. Nelegální billboardy podle něj nejsou v Libereckém kraji tak velký problém jako jinde v ČR. Za posledních 10 let jich kraj nechal odstranit 330.