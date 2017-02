Nejúspěšnější sportovec Liberecka: Dosáhne Kristýna na hattrick?

Liberec - /ROZHOVOR/ Dva roky po sobě to aerobička Kristýna Bernátová vyhrála u čtenářů Libereckého deníku a stala se v anketě Nejúspěšnější sportovec Liberecka Hvězdou Deníku. V minulém ročníku byla dokonce Hvězdou Deníku v celém kraji! Jak dopadne letos, bude jasné už dnes večer na slavnostním předávání ocenění v nové aule Technické univerzity.

KRISTÝNA BERNÁTOVÁ.Foto: Deník/ Jan Škvára

Sedmnáct let se věnuje aerobiku ve Sport Aerobic Liberec, kde působí jako trenérka a pravidelně se umisťuje v prestižních sportovních anketách.

V letech 2014 a 2015 jste získala ocenění Hvězda Deníku, ve kterém hlasují čtenáři Libereckého deníku. Jistě máte mezi čtenáři řadu příznivců…

Nejspíš ano. Ocenění Hvězdy Deníku mě vždy velmi potěšilo, jelikož si vážím přízně mého okolí a přátel, kteří mě v mých sportovních výkonech stále podporují.

Jaký byl váš sportovní rok 2016, s aerobikem jste byla na mistrovství světa až v Jižní Koreji…

Řekla bych, že loňská sezóna pro mě byla poměrně náročná. Jako každý rok, příprava na první závod Czech aerobik open, který byl i současně mistrovstvím republiky, byla velmi intenzivní. Jelikož poprvé vyjely na závody i mé malé svěřenkyně, tak jsem veškerou svou energii věnovala i jim. MČR bylo pro mě menším zklamáním, jelikož mi titul utekl o desetinu bodu, což mě velmi mrzelo. Naopak pro mě bylo příjemné vítězství v kategorii trojic s Terezou Kočovou a Šárkou Douskovou.

Následující mezinárodní závod Slovak aerobik open s účastí mnoha zemí proběhl pro celý náš oddíl úspěšně a já si přivezla dvě stříbrné medaile. Jeden z dalších skvělých závodů byl Pohár Federací v Liberci, kde se mi na domácí půdě podařilo vybojovat zlato.

NEJNÁROČNĚJŠÍ OBOBÍ PŘIŠLO V KVĚTNU

V květnu pro mě nastalo jedno z nejnáročnějších období tohoto roku. Měsíc a půl dlouhá příprava, zahrnující i dvoufázové tréninky, vyvrcholila mistrovstvím světa v Jižní Koreji, kde jsem se umístila přesně v polovině závodního pole na 29. místě. Na podzim mě čekal ještě jeden PF v Praze, kde jsem získala stříbrnou medaili. Tímto závodem jsem loňskou sezónu ukončila a dala si sportovní pauzu.

Dalo se v Koreji skončit lépe? Nebo umístění na 29. příčce berete za dobré?

Určitě se dalo skončit lépe a spokojenost nebyla stoprocentní. Celou přípravou mě často provázela sportovní zranění, která mi na psychice také moc nepřidala. I když si myslím, že jsem měla na víc, tak mi tento závod dal mnoho poznatků, zkušeností a i jiných pohledů na tento sport.

Co vám udělalo radost a naopak?

Největší radost mi udělalo to, že jsem se vůbec na mistrovství světa nominovala a mohla tak reprezentovat naši zemi. Takový pocit je nenahraditelný a přála bych ho každému sportovci, který tvrdě dře. Poznat Jižní Koreu byl pro mě nádherný zážitek a organizace tohoto závodu byla na profesionální úrovni a měla své kouzlo.

Jste v oddíle i trenérkou, koho máte na starosti a jaká je situace u mladých rostou tam naděje, které Vás někdy nahradí a naváží na Vaše úspěchy?

V oddíle se věnuji trénování dvou skupin. První skupina jsou děti od 6 let, které nezávodí a jejich trénink je směřován k rozvoji všech pohybových schopností, dovedností a základů aerobiku. Druhou skupinou jsou již závodnice od 9 do 14 let. Příprava s nimi je samozřejmě náročnější, jelikož se účastní mnoha závodů. Práce s dětmi mě moc baví, naplňuje a dodává pozitivní energii do dalších dní.

Jelikož náš oddíl Sport Aerobic Liberec patří mezi nejúspěšnější v republice, tak ty největší naděje rostou právě u nás. V každé kategorii, od malých závodnic až po juniorky, máme nějaký talent, který má v budoucnu určitě šanci na velké úspěchy.

Poraďte krátce čtenářům, jak se mají stravovat a co dělat? Co byste jim zejména doporučila?

Čtenářům bych určitě doporučila, aby si na nový rok nedávali přemrštěné cíle a nevolili drastické diety, které k ničemu nevedou. Úspěch spočívá v nalezení rovnováhy mezi kvalitními potravinami a pohybovými aktivitami, která je bude bavit. Pokud budou čtenáři jíst pravidelně, zvolí kvalitní a zdravé stravování, každý den zapojí do svého života jakýkoliv pohyb, tak mají určitě vyhráno. Navíc pohybová aktivita je prevencí proti mnoha nemocem.

Jsme na prahu roku 2017, ve kterém Sport Aerobic Liberec slaví dvacetiny. Co vás čeká a na co se těšíte?

V roce 2017 nás čeká mnoho dalších závodů. Jako každý rok, sezona začne v březnu závodem Czech aerobic open, který bude součastně i jako MČR. Vrcholem a největší soutěží sezóny bude mistrovství Evropy, konané v Itálii v září. Přípravy na tento závod začínají již od prosince, kdy se tvoří nové choreografie. Pro následující sezónu jsem se rozhodla vynechat kategorii jednotlivkyň. Naopak se pustím do trénování v kategorii group a tria, které mám složené také se závodnicemi z Prahy a Zlína. Díky tomu mám novou motivaci trénovat a na to se moc těším.

