Nedělní tragédii na sjezdovce vyšetřuje policie jako možné usmrcení z nedbalosti

Liberec - Tragickou srážku lyžaře s čtyřkolkou Horské služby bude policie vyšetřovat jako možné usmrcení z nedbalosti.

Lyžování na JeštěduFoto: Deník/Vít Černý

Momentálně kriminalisté na případu pracují a zjišťují veškeré okolnosti i míru zavinění. Potvrdila to mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková.



K nešťastné události, při níž zahynul padesátiletý muž, došlo v neděli kolem desáté hodiny dopoledne na tak zvané Liberecké sjezdovce poblíž křížení s Televizní cestou. Podle ředitele Sportovního areálu Ještěd Jana Svatoše se jednalo zřejmě o nešťastnou událost.



„Nechápu to. Stalo se to na rovném úseku. Vozidlo Horské služby už stálo, kromě toho blikalo a houkalo," vysvětlil Svatoš, podle kterého člen Horské služby nepochybil. „Znám ho už desítky let. Je to pedant, dodržuje pravidla," poznamenal. Záchranář údajně viděl lyžaře už na padesát metrů, srážce však nedokázal zabránit.



„Z našeho pohledu nedošlo k žádnému pochybení," dodal náčelník Horské služby Jizerských hor René Mašín.



Ani po této události ale na Ještědu neplánují další bezpečnostní opatření. „Už nevím, co máme dělat. Stalo se na to rovném úseku, upozornění na zúžení jsou tam také," dodal Svatoš. „Musíme jen apelovat na lyžaře, aby byli opatrnější. Ovšem už hodinu po této události jsem zase viděl, jak tudy jezdí rychle," dodal ředitel. Podle Svatoše se neukázněnost lyžařů stává velkým problémem. Řada z nich se po sjezdovkách řítí mnohem vyšší rychlostí, než na jakou mají zkušenosti a schopnosti. „Je to jako na silnici. Řidič si pořídí silné auto a nezvládne to," okomentoval současnou situaci, kdy moderní vybavení umožňuje jízdu vysokou rychlostí. Kombinace s úzkými sjezdovkami pak může mít fatální následky.



K podobné události došlo už před dvanácti lety, kdy zahynula podobným způsobem 31letá žena, která narazila do terénního auta. K události došlo na místě, kde se křížila Televizní cesta se sjezdovkou. Později zde SAJ postavil tunel.