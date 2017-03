NÁZORY: Jména hloupých na všech sloupích

Liberecký deník přináší zajímavé názory lidí, kteří jsou ochotni se podělit o své myšlenky, zážitky a zkušenosti. Každý si najde to své. Ať už se jedná o Deník nastávající prvorodičky, Nahlas Petra Vondřicha nebo Sloupek Ireny Eliášové.

NAHLAS Petra Vondřicha

Miroslav Horníček v jednom ze svých legendárních fejetonů psal o tom, že nechápe, jak se může stát, že se někde objeví dopravní značka s chybně uvedeným názvem města. Podivoval se nad tím, kolik lidí si té chyby muselo nevšimnout, než byla vyrobena. Někdo musel udělat grafický návrh, někdo ho musel zkontrolovat, někdo ho musel nechat vyrobit, někdo ho musel z výroby přebrat, někdo ho potom musel namontovat. A nikdo z těch lidí si té chyby nevšiml. Ani Liberec není v tomto směru bohužel výjimkou, a tak jsme se několik let museli na Soukenném náměstí dívat na nápis „OFICCES". Nevím, jak vy, ale nebral jsem to jen jako ostudu toho, kdo byl za to zodpovědný, ale tak nějak nás všech.

Říkal jsem si, každý, kdo sem přijede, si řekne, že v Liberci neumí anglicky. Ke cti toho, kdo byl za chybný nápis zodpovědný (nebo kohokoli jiného) slouží, že text byl nedávno opraven a již je bez chyby. Dlouhou dobu bylo také za kruhovou křižovatkou za obchodním centrem Nisa na dopravní značce napsáno Ješťed. Trvalo celkem dlouho, než to někdo opravil na Ješted. No, k úplné dokonalosti tomu ještě něco málo chybí. Nechci být zbytečný pesimista, ale obávám se, že podobných omylů bude po Liberci víc.

Můj poslední objev je z liberecké přehrady, kam si nejposlouchanější soukromá rozhlasová stanice v regionu dala reklamu na interpreta, kterému totálně zkomolila jméno. Dost velkým písmem na to, aby si toho každý musel všimnout, je místo Paulie Garand napsáno Pauli Garant. Nevím, jak vám, ale mně to přijde jako naprostý vrchol ignorantství. Opět nemluvě o tom, kolik lidí muselo tu reklamu vidět předtím, než se objevila v celé své kráse na svém místě. Tak doufám, že se někdo chytne za nos. A taky doufám, že jsem v tomto textu udělal co nejmíň chyb! Autor je bloger jizersketicho.cz