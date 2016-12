Náměstkyně Hrbková odvolána. Hrozí Liberci konec koalice?

Liberec – Podraz. Nepřijatelný způsob jednání. Jasné porušení koaliční dohody. Taková a další slova padala včera od zástupců Změny pro Liberec na adresu primátora Tibora Batthyányho (ANO). Právě on totiž předložil na zastupitelstvu předem neprojednaný bod na odvolání koaliční partnerky, náměstkyně pro územní plánování, ekologii a veřejný prostor Karolíny Hrbkové. Důvodem je podle Batthyányho zdržení na územním plánu města.

Karolína Hrbková. (Změna pro Liberec)Foto: Deník

„Nemířím tím nijak na Změnu jako takovou. Považuji to pouze za manažerské selhání paní Hrbkové při tvorbě územního plánu, který komplikuje život mnoha občanům a já se za to cítím zodpovědný," uvedl primátor. O odvolání Hrbkové se šuškalo v zákulisí už několik týdnů. Sám primátor dokonce přiznal, že se touto myšlenkou zaobírá vážně přes 14 dní. Návrh na odvolání ale podal poněkud nestandardně.

PORUŠENÍ DOHODY

„Dvě hodiny před zastupitelstvem si mě zavolal a oznámil mi, že kolegyni Hrbkovou nechá odvolat. Takové jednání považuji za naprosté porušení koaliční dohody, ve které stojí, že veškeré personální změny se mají s koaličním partnerem řádně projednat. To se nestalo, postavil nás před hotovou věc. Osobně to vnímám jako konec koalice ANO a Změny," okomentoval statutární náměstek primátora Jan Korytář (ZpL).

„I pro mě je tento způsob jednání naprosto nepřijatelný a je jedno, kdo z jaké strany se odvolává. Už z tohoto důvodu odvolání paní Hrbkové nepodpořím," prohlásila zastupitelka Zora Machartová (nez.) Byla ovšem se Změnou jediná, kdo se proti zařazení bodu na program postavil.

Hrbkovou kritizuje opozice už dlouho. Hlavní a jedinou výtkou je právě územní plán. „Paní náměstkyně je zodpovědná za zpoždění na územním plánu, neustálém oddalování harmonogramu. Nikdo už snad ani nevěří, že termíny, které dává, se podaří dodržet. Už teď jsme ve skluzu skoro dva roky. Náš střízlivý odhad je, že budeme rádi, když budeme mít územní plán do roku 2020, když vyprší platnost toho stávajícího," řekl Jiří Šolc z SLK.

„Myslím, že paní Hrbková si nabrala víc, než mohla zvládnout vzhledem k objemu prací, které na územním plánu jsou potřeba," přidala se i Věra Skřivánková z KSČM. Hrbková totiž vloni nechala předělat územní plán, které připravilo předchozí vedení. Opozice tvrdí, že plán byl těsně před schválením, to ale Hrbková celou dobu odmítala.

PO DVOU LETECH KONEC?

Tajného hlasování o odvolání se nakonec zúčastnilo jen 24 zastupitelů z 37 přítomných. Změna nešla za plentu vůbec, z opozice pak nehlasovala Květa Vinklátová z SLK. Pro odvolání nakonec bylo 22 hlasů.

Podle Hrbkové ale žádné výtky od koaličního partnera vůči jej práci nikdy nezazněly. „Něco jiného by bylo, kdyby mi už předtím něco vytýkali. Asi mi uniká smysl slov koalice a partnerství. Osobně si myslím, že mé odvolání je jen zástupný problém," okomentovala teď už bývalá náměstkyně.

„Pan primátor říká, že za tím není politika, ale co jiného to je? Jinak by už totiž musel dávno odvolat pana náměstka Kyselu z ANO, jehož nekompetence je téměř pověstná. Mrzí mě, že jsme jako Změna na jeho odvolání netlačili a ctili dohody," řekl k odvolání zastupitel Jaromír Baxa.

Ani lídr Změny Jan Korytář si nedokáže další fungování koalice za současného stavu představit. Ve funkci ale zatím zůstává, stejně jako Ivan Langr, který má na starosti školství, sociální věci a kulturu. „Pokud nebudeme odvoláni i my ostatní, budeme chvíli pracovat, dlouhodobě je to ale neudržitelné," řekl Korytář.

Práci na územním plánu si teď přebírá osobně primátor, zbytek odboru po Hrbkové přejde pod gesci náměstka Tomáše Kysely.