Najde se pro enduro nová trať nebo se zlegalizuje ta stávající?

Liberec - Nemají de facto kde jezdit. Jezdci enduro sdružení v KOVOM Racing Teamu přišli o trať u sportovního areálu ve Vesci. I když je trať až u dálnice a oddělená od areálu kopcovitým terénem, motorky místním vadí. Chtějí tam mít klid a rekreační zónu.

Areál Vesec v LiberciFoto: ČTK

„Ta trať je navíc nelegální, podle územního plánu jde o zalesněnou plochu s funkcí lesa. Jak je možné, že se tam jezdí na černo a město s tím nic nedělá? Zákony snad platí pro všechny," argumentovali místní na veřejném projednávání o budoucnosti veseckého areálu.

„V představenstvu jsme se usnesli, že ačkoliv trať není na našem pozemku, ale na pozemku města, budeme přání lidí respektovat a nezahrneme ji do rozvojových plánů areálu, jak bylo původně zamýšleno," uvedla předsedkyně Sportovního areálu Ještěd Zuzana Kocumová. „Budeme se snažit najít pro enduro jinou lokalitu, nabízí se Zlaté návrší směrem na Stráž nad Nisou," dodala Kocumová.

NEJSME ČERNÍ JEZDCI

Podle šéfa KOVOMU Karla Mráze ale veřejnost hází do jednoho pytle jejich oddíl a černé jezdce. „Měli jsme tu oficiální tréninky dvakrát týdně v podvečer, s dohledem trenéra. Nikdo z nás tady nejezdil po loukách nebo mezi domy. Bohužel, lidi vidí motorku, a svádí to hned na nás. Trénujeme tu i děti od pěti let, teď nemají kde jezdit, nejbližší trať pro ně je až v Bakově."

Primátor Tibor Batthyány proto razí kompromis. „Už jsme zahájili řízení o dočasném vyjmutí té lokality z lesního půdního fondu, abychom trať zlegalizovali. Pokud se to podaří, může se tu enduro podle mne za dodržení určitých podmínek jezdit. Motorky jsou sport jako každý jiný a toto je sportovní areál," uvedl Batthyány.

Dokud ale řízení neskončí, nesmí se jezdci na trati objevit. Podle šéfky ČIŽP v Liberci Hany Kolářové ale nejde les bez změny územního plánu jen tak vyjmout, v kolizi to je i s lesním zákonem. Co s tratí tedy bude, zatím není jasné.

