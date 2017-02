Na uhlí se teď musí čekat

Liberecký kraj - Teplé zimy minulých let i špatná finanční situace lidí, kteří si nemohou objednat větší množství uhlí najednou. To jsou důvody, kvůli kterým jsou teď některé uhelné sklady zavaleny objednávkami. Jejich vyřízení ale trvá nejméně týden.

Rodina Tichých z Liberce si každoročně už v červnu objednává 80 metráků uhlí. „V minulých letech byly teplé zimy, nikdy jsme neprotopili všechno, letos se nám rezerva hodí, ztopíme všechno," potvrdil majitel třígeneračního domu. Ten kdo si ale objednal méně, má teď o starost navíc. Uhlí musí doobjednat nejen za vyšší cenu, ale musí si navíc počkat. Objednávek je hodně a uhelné sklady je nestačí vyřizovat. Čekací lhůty jsou podle Dana Bernata, jehož firma Paliva Bernat dodává uhlí do východních, středních i severních Čech, kolem deseti dnů. „Extrémní zima mnohé zaskočila. V minulých letech si lidé objednávali zhruba polovinu zásob, teď jim palivo dochází a objednávky se množí. Zboží jsme vzhledem k objemu objednávek schopni dodat ve zhruba desetidenní lhůtě," popsal Bernat. Při dodávkách je pro firmu prioritou vzdálenost a množství. „Pochopitelně přednost má 20 metráků do Liberce, než 10 třeba do Frýdlantu, ale snažíme se vyhovět všem," dodává jednatel. Stejnou zkušenost mají i jinde.

„Poptávka po uhlí se v těchto dnech zvýšila opravdu razantně. Lidé si už odvykli kupovat uhlí v předstihu a dělat si zásoby, takže k nám hodně často chodí s tím, že už mají doma poslední dva kýble," potvrdil i jednatel Uhlířství Frýdlant Jan Srnka

Zvýšená poptávka v mrazivých lednových dnech je dána i finanční situací některých lidí. „Lidi si dnes odvykli nakupovat uhlí do zásob, málokdo si koupí dva, tři metráky. Chodí si pro dva pytle, řeší jen to, co bude druhý den, momentální stav. Dřív si lidi dělali zásoby už v létě, to teď už jen málokdo," doplnil Miroslav Pilz z uhelných skladů v Arnolticích-Bulovce.

Podle Miroslava Pilze nejsou za pozdními dodávkami jen zvýšený počet objednávek od lidí, kteří se nezásobili v předstihu, ale i problémy na straně dodavatele. „Váznou dodávky, dodavatelé nejsou schopni všechno vykrývat. Podle mých informací teď Severočeské doly zásobují hlavně průmysl. Je to vidět i na přehledu aut, které z dolů jezdí. Teď je to denně třeba 14 aut, normálně jich tam jezdí denně 70. My zatím zásoby máme, takže zákazníky zatím uspokojíme, ale nevím, jak dlouho ta situace vydrží," říká Pilz.

UHLÍ Z POLSKA

Na vyšší poptávce se podepsal i nedávný zával v polské Bogatynii, odkud se vozilo levnější uhlí především na Frýdlantsko. „Toho je teď míň, i když něco se sem vozí. My ale polské uhlí neprodáváme, není kvalitní a zvláště pro tohle mrazivé počasí je naprosto nevhodné, protože má malou výhřevnost," vysvětluje Jiří Srnka z Uhlířství Frýdlant.

„Polské uhlí neprodávám. Má špatnou výhřevnost. Zrovna dneska sem přišel zákazník, že nakupuje uhlí v Polsku, ale přišel si dokoupit české uhlí, aby to namíchal, protože polské mu barák nevytopí," zdůrazňuje Miroslav Pilz a dodává: „Všem říkám, ať kupují české, že je kvalitnější a ve výsledku levnější, protože polského do kotle nasypete dvakrát víc a stejně je vám zima. Jenže lidi pořád koukají jen na cenu. Polské teď stojí asi 199 Kč za metrák, český ořech dvojka přes tři stovky. Takže nekupte to, když je to tak levný, že jo?"

To potvrzuje i majitelka rodinného domku ve Zdislavě. „Polské uhlí jsme objednávali několik let hlavně kvůli ceně. Pravda ale je, že jsem musela chodit častěji přikládat. Není tak kvalitní a rychle shoří," říká.

CENU DIKTUJÍ DOLY

Cena uhlí na Liberecku se aktuálně pohybuje zhruba od 300 do 350 korun za metrák, cena se odvíjí od dodavatele. Podle Dana Benata je nárůst každoročně asi o 10 korun za metrický cent. „Ano, ceny šly nahoru, ale není to tím, že bychom zdražovali z naší vůle nebo že bychom chtěli vydělat na vyšší poptávce. Uhlí zdražil producent, tedy Severočeské doly, tím pádem se to promítne u koncového zákazníka. Když Severočeské doly s cenami nehýbají, nehýbáme s nimi ani my," přidává se i Jan Srnka z Frýdlantu.

„Dřív byla cena jednotná po celý rok. Teď ale přišly Severočeské doly s tím, že se bude kvartálně měnit, takže na jaře, kdy není tak velký odbyt, by měly být levnější. Uvidíme, jestli na to lidi uslyší," dodává z Arnoltic Miroslav Pilz.