Na sídlišti zaparkujete jen s lopatou

Liberec - Sníh i dál komplikuje život ve městě. Problémy přetrvávají například na sídlištích, kde jsou místo chodníků jen úzké koridory, takže maminky s kočárky musí chodit po silnici. Také zaparkovat je na některých místech nadlidský výkon. Kdo s sebou poslední dny nevozil v autě lopatu, měl smůlu.

Sníh. Parkování na sídlišti.Foto: Jakub Volný

„V pondělí tady zapadl soused, uvízl částečně na silnici. Museli jsme ho jít vyhrabávat tři," popsal situaci na sídlišti Broumovská místní obyvatel Vojtěch Válek.

UKLÍZÍ SE PARKOVIŠTĚ

Podle zástupců města už by se ale měla situace zlepšit. „Liberecké technické služby aktuálně vlastními mechanismy vyklízejí parkovací stání na sídlištích. Začišťují se parkovací stání na sídlištích Broumovská, Rochlice, Kunratická a Gagarinova v počtu šesti nakladačů," vysvětlila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. Ode dneška by se měl počet nakladačů ještě rozšířit a na řadu tak přijdou i další liberecká sídliště.

Pokračovat by měla i údržba chodníků. „V pondělí se podařilo protáhnout a posypat solí chodníky v délce sedmdesát kilometrů," vysvětlil náměstek pro technickou správu města Tomáš Kysela. Nadcházející dny by se měly protáhnout i další chodníky, a to včetně těch sídlištních, v délce devadesát kilometrů.

CESTY SE MUSÍ ROZŠÍŘIT

Podle zástupců města je také nutné odvézt z některých míst sníh a pokusit se maximálně rozšířit křižovatky.

„Pokud to podmínky dovolí, budeme provádět rozšiřování jízdních profilů i v okrajových částech města," slíbil Kysela. Ulevit by se tak mělo i obyvatelům Harcova, Ostašova nebo Kateřinek. „Bylo by to skvělé. Teď je to dost nepříjemné. Když se míjíte s autobusem, hrozí, že skončíte v příkopě. Je to o nervy," svěřila se Kateřina Dědková z Ostašova.

Jak dále Kysela ubezpečil, v plánu je také odvoz sněhu z tramvajových tratí. Velká hrozba číhá na obyvatele města i na střechách, odkud padá sníh.

Podle meteorologů by v nejbližších dnech nemělo na Liberecku sněžit.