ROZHOVOR: Na nostalgii nevidím nic špatného, říká Jan Korytář

Liberec – Nebetyčná hloupost nebo výborný nápad? Návrh přeměny bývalého amfiteátru v Lidových Sadech na parkoviště má mezi veřejností stále víc zastánců, ale i odpůrců.

Rozdílný pohled panuje i ve vedení města. Proti je náměstek primátora Jan Korytář.

V čem se liší Vaše představa od oficiálního projektu?

Pozor, já nemám mírně odlišný názor, já jsem vyloženě odpůrcem toho projektu. Přijde mi nesmyslné, aby se ve svahu na místě bývalého amfiteátru za obrovské peníze postavilo parkoviště pro zhruba 80 – 90 aut. Ta místa pro parkování je možné udělat jinde s daleko menšími náklady.

Parkoviště má být hlavně pro návštěvníky ZOO. Kde jinde by tedy měli parkovat?

Je to místo pod samotným amfiteátrem, je tam taková volná rovná plocha. A potom je tam ještě příjezdová cesta, která se dá rozšířit. Dohromady by se tam vešlo víc aut, než do toho svahu. Nebylo by to tak hluboko v lese, bylo by to blíž k ZOO, a hlavně by to bylo s menšími náklady.

Okolí té cesty je ale vedeno jako lesní půdní fond. To by nebyl problém?

Jsme v Lidových Sadech, kde jsou všude lesy. Když se u jedné cesty rozšíří prostor o 3-4 metry, tak to není nic zásadního. Je to na rovince, takže se to nemusí dělat ani z asfaltu, ani betonu, stačí perková cesta. Standardně se to dělá tak, že když se někde zmenší výměra lesního půdního fondu, tak se někde jinde zase přidá. Nemáme dnes problém s tím, že by lesy ubývaly, víc se zalesňuje, takže tohle jako neřešitelný problém nevidím.

Co tedy s areálem bývalého amfiteátru navrhujete dělat? Vždyť už chátrá 25 let, jde vlastně už jen o svah plný náletů. S ničím smysluplným zatím nikdo nepřišel, s výjimkou teď diskutovaného parkoviště.

Šlo by tam udělat letní kino. Zjišťoval jsem si, jak to funguje v Jablonci. Překvapilo mě, že filmy se neplatí tak, že by se nakupovaly, ale to, co se vybere ze vstupného, tak se dává půl na půl mezi distributora a provozovatele. Zástupci jabloneckých kin mě ujišťovali, že letní kino si na svůj provoz vydělá. Je jasné, že město by tam muselo udělat prvotní investici, ale provozní náklady už by letní kino zvládlo. V Jablonci chodí 5-6 tisíc lidí za sezónu. Takže v Liberci by to mohlo být 10 tisíc lidí. Je to už množství lidí, u kterého má cenu, aby tam chodili? Já si myslím, že ano.

Takže jenom letní kino?

Mohly by tam na pódiu vystupovat i různé kapely nebo dětské soubory z okolí. Nebojím se, že by si tam lidé nenašli cestu zpátky. Ale je jasné, že vždycky to bude o tom, kolik do toho dáte peněz, a jak schopného tam budete mít dramaturga. Přes den by ten areál mohl být volně přístupný. V horní části by byl dětský lesní koutek, prolejzačky, pískoviště… Také by se mi líbily sluneční lázně. Mezi hřištěm a lavičkami pro diváky je ještě dost prostoru na sluneční louku, místo pro pikniky, opalování. Je to hezký prostor. Je škoda ho ničit parkovištěm pro auta.

Neohrozilo by letní kino provoz sousedního PKO v Lidových Sadech? Tam přeci v létě také promítají a bojují o každého návštěvníka.

Ano, promítá se tam, ale je to tam malé. Navíc mají starou techniku, nedostanete tam novinky. To je úplně něco jiného, než by mohlo být v amfiteátru. V Jablonci to funguje tak, že přes léto zavřou kamenná kina a promítají v letním. Tady by to mohlo fungovat stejně. Provozovatelem by mohlo být třeba Kino Varšava, které by přes léto mohlo mít svůj program tam. A pokud jde o konkurenci PKO… hodně záleží na tom, jaké akce by se v amfiteátru dělaly. Určitě tam nemusí být program každý den. To si musíme říct, jestli jich stačí 10 za sezónu. Jestli je to počet, kvůli kterému stojí za to ten areál obnovit.

Nesázíte jen na vlnu nostalgie, na kterou mnozí lidé tak rádi slyší?

Ale ano, je to nostalgie, ale to je přeci v pořádku. Je dobře, když lidé mají k nějakému místu vztah. Kdybychom na tyhle vzpomínky neslyšeli, tak se dnes neopravuje Lesní koupaliště. Zkusme věci z minulosti neničit, ale využít je i v naší době.

Na projekt přeměny amfiteátru na parkoviště teď ale město žádá o evropskou dotaci. To přeci nejde měnit za pochodu?

Nejde. Ale žádosti jsou vždycky loterie – buď vyjde nebo ne. Bez dotace do toho parkoviště město nepůjde, je to 27 milionů. Já chci být jen připraven. Proto se chci ještě sejít s panem ředitelem ZOO a nabídnout mu i alternativní scénář, kdyby dotace nevyšla. Aby bylo připraveno náhradní řešení, protože parkovací místa se pro ZOO řešit musí. Já jenom říkám: pojďme to řešit efektivněji a tak, abychom nezničili ten amfiteátr.