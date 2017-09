Na Lesním koupališti chtějí víc přírody

Liberec – Méně staveb, více přírodních prvků. To je závěr veřejného projednávání budoucnosti Lesního koupaliště v Liberci.

O tom, jak by mělo vypadat Lesní koupaliště, přišlo ve středu odpoledne diskutovat několik desítek lidí. Z vizualizace návrhu, kterou přítomným představil náměstek primátora Jan Korytář, ale všichni nadšení nebyli.

ZBYTEČNÁ SAUNA?

„Jsem pro to, aby byly úpravy co nejmenší, protože pak sem začne chodit více lidí a bude zase problém s parkováním,“ ozval se z publika mladý muž. I dalším se převlékárny, sauny, občerstvení nebo zázemí pro sportovce zdály zbytečné. „Jsem sice spoluautor návrhu, ale s námitkami se ztotožňuji. Největší problém je, že těch věcí je hodně a že by měl být areál co nejjednodušší na údržbu,“ vyjádřil se architekt Ladislav David, který podobné koupaliště navrhl už v Kateřinkách. „Rozsah úprav měl být minimální a při rekonstrukci by se měl využít materiál, který je k dispozici přímo na místě,“ podotkl architekt.

ŽÁDNÝ LUNAPARK

Podle náměstka Korytáře přítomné zřejmě vyděsila samotná vizualizace. „Ukazovala spíše stavební prvky než přírodu. Já sám jsem ale ekolog a rozhodně nechceme na koupališti žádný lunapark,“ vysvětlil s tím, že hlavní ideou je zachovat přírodní areál s několika prvky. Lesní koupaliště se veřejnosti, jak slíbil náměstek, otevře už příští léto. Momentálně končí první etapa oprav, kdy byla obnovena původní vana. „Teď zbývají jen finální práce. Až sleze sníh, doděláme zbytek,“ dodal. Areál za Lidovými sady je uzavřený už od roku 2001.