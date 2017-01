Na Ještěd mířili turisté od nás, z Jakarty i Japonska

Liberec - Na Nový rok se už po 42. uskutečnil Novoroční výstup na Ještěd. K vrcholu proslaveném hyperboloidem architekta Hubáčka však nemíří jen místní. Například letos si tam našli cestu turisté z Anglie, Japonska či Jakarty.

LINDA SIEGFRIED přijela na Ještěd až z daleké Jakarty. Její jméno ale prozradilo, že kořeny má v nedaleké Lužici. Foto: Milan Turek

Liberec Německy uměla jen pár slov, přestože její předkové údajně pocházejí z nedalekého Saska. To ostatně prozradilo i její jméno Linda Siegfried, které den před Silvestrem zanechala v návštěvní knize informačního centra v Liberci Hanychově. A pod ním Indonésie Jakarta.

Exotických návštěvníků přivítá Milan Turek, který turistickému středisku od jeho vzniku šéfuje, desítky. Hlavně před Vánocemi podle něj přijíždí k vrcholu víc cizinců než Čechů. „Návštěvníci infocentra tu v tyto dny mluví spíš anglicky, německy a také rusky. Němci, ti se už na znalost jazyka neptají, prostě spustí hned, dotazy nebo hledají pohledy a mapy," prozradil Turek. Jeho slova doložila žena s kulatým obličejem a pestrobarevným kulichem, která ze sebe vychrlila prosbu: „Du You… Sprechen… oder paruski?" Když se jí zeptal: „Što vam nada?" rozzářila se čtyřicetiletá účetní z Petrohradu širokým úsměvem. Čtyři japonští studenti zase hledali dost pozdě odpoledne pod Ještědem ubytování, chtěli něco lacinějšího.

„Zajímavým návštěvníkem byl muž středního věku, který se snažil mluvit česky. Pochází z Frankfurtu a hledal výuku češtiny, alespoň na týden, v Čechách se mu líbí a rád by se domluvil česky," prozradil Milan Turek a přidal hned další zajímavou historku.

HODINKY NAŠLI BRITOVÉ

Skupinka Angličanů přinesla do infocentra hodinky na stříbrném řetízku, prý je našli nedaleko a tak se snad někdo o ně přihlásí. „Už byli dávno pryč, když do infocentra přišla smutná seniorka s dotazem, zda někdo nenašel stříbrné hodinky. Jaké bylo její překvapení, když jsme hodinky vytáhli ze šuplíku. Její dcera pak do návštěvní knihy zapsala anglicky Thank You for my watch. To už si Londýňané nepřečetli…," dodal Milan Turek. Cizinci podle něj u nás kvitují nejen nízké ceny, ale i bezpečí. A pokud přijedou do Liberce, není podle Milana Turka jediného, který by vynechal návštěvu Ještědu.

NOVOROČNÍ VÝSTUP

Nejen cizinci ale zamířili k vrcholu. Včera to byli také účastníci tradičního Novoročního výstupu, který pořádá turistický oddíl TJ Lokomotiva Liberec. Pro pamětní odznak a diplom se jich letos vydalo na sedmnáct set. Mezi nejvzdálenější patřili turisté z USA.