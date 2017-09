Na hrubý pytel, hrubá záplata, shodli se politici

Liberec/Hrádek nad Nisou – Polská elektrárna v Turówě má údajně odčerpat 16 milionů kubíků vody ročně. To je 80 procent spotřeby celého Libereckého kraje.

Právě k Turówu vedla ve čtvrtek odpoledne první cesta lídrů všech politických stran, které mají šanci uspět v říjnových parlamentních volbách za Liberecký kraj. Podle aktuálního předvolebního průzkumu je to hnutí ANO, STAN, ČSSD, ODS, KSČM, Pirátská strana, Realisté a Zelení. Jednalo se o projekt „S lídry Deník-busem za voliči,“ kterým chtějí Deníky zprostředkovat názory kandidátů, kteří se ucházejí právě o vaše hlasy.

O PROBLÉMU VĚDÍ

Ještě než stanuli nad měsíční krajinou polského hnědouhelného dolu, kráteru o velikosti 45 km2, shodli se, že česká strana bude muset při vyjednávání s polskou stranou přitlačit. Nejvýstižněji to vyjádřil představitel Pirátské strany Ondřej Kolek: „To množství odčerpané vody je alarmující. Neměli bychom se chovat jako ořezávátka a spokojit se s tvrzením, že kdyby bylo uhlí u nás, budeme ho těžit taky. Je potřeba sebevědomě a tvrdě vyjednávat, protože jejich chování vůči nám je nefér. Na hrubý pytel, hrubá záplata.“

KDE VZÍT 30 MILIONŮ

Politici se také shodli na tom, že nejdůležitější ze všeho je dokončit studii, která by s konečnou platností prokázala, že polská těžba skutečně ohrožuje spodní vody na české straně. Příslušný materiál ale česká vláda projednávala až letos v červenci. „Teď se zjistilo, že chybí 30 milionů potřebných na geologickou studii, kterou bychom potřebovali jako důkaz při jednání s polskou stranou,“ uvedla Michaela Marksová (ČSSD). A právě kvůli tomu se snesla vlna kritiky na kandidáta za hnutí ANO, Jiřího Bláhu, který tvrdí, že problém musí vyřešit odborníci, a že zaspaly jak předchozí vlády, tak média, která o problému neinformují (!). „Aby se o tom všichni dozvěděli, pak vznikne názor lidí, aby se o tom mohlo jednat.“ Přitom se o chybějící částku handrkuje právě Babišovo ministerstvo financí.

LIDÉ JSOU ZKLAMÁNI

„Je to pořád dokola,“ neskrývala rozhořčení účastnice debaty s politiky, která po prohlídce dolu následovala v Hrádku nad Nisou. „Myslela jsem, že konečně řeknete, že se těch 30 milionů našlo. Mě zajímá výsledek, ne že o tom jednáte,“ adresovala na účet vlády žena.

Stejně nepochopitelná je debata, kde vzít peníze na zásadní studii, která by do jednání vnesla průlom, i pro kandidáta Starostů Marka Pietera. Na kraji šéfoval právě rozpočtům. „Kdybych byl ve vládě, tak pro mě najít 30 milionů přeci nemůže být problém! To je jako kdyby se na kraji řešilo, že je potřeba najít 30 tisíc na vodu a já řekl, že je nemáme! Kde to jsme?“ „Pan Babiš by to klidně mohl zaplatit ze svého,“ zaznělo z publika.

POMOCT MŮŽE EU

Podle Věry Novákové (Zelení) není ale fér, aby náklady za škody způsobené Poláky nesla česká strana. A to jak na vládní úrovni, tak i mezi jednotlivci. „Někdo poškodí spodní vody a my si musíme zaplatit prohloubení vody?,“ ptá se. Na Polácích by se měla vymáhat náhrada, třeba i soudní cestou. V tom je zajedno s ministryní Marksovou, podle které je na místě začít využívat evropské mechanismy. „Konkrétně článek, kdy se můžeme obrátit na evropskou komisi v případě, kdy se jedná o problém vody mezi sousedními státy. Krajním případem je žaloba státu na stát,“ zdůraznila Marksová.

Právě EU by mohla být v celé kauze klíčová i podle Věry Novákové. „V době kdy se těžba zahájila nebylo Polsko v EU, ale v případě rozšíření těžby od roku 2020 už je to jiné a musí tedy respektovat podmínky, které s sebou členství přináší,“ připomíná výhody členství. Také podle poslance Václava Horáčka (TOP 09) by mohla EU sehrát klíčovou roli. „Řešení je třeba hledat o level, o dva výš a jsem přesvědčen, že studii by neměla zadávat ani česká, ani polská strana, ale evropská. A pak budeme tvrdě a nekompromisně požadovat náhrady,“ říká Horáček.

KDO MÁ MÁSLO NA HLAVĚ?

Podle Stanislava Mackovíka (KSČM) by se také mělo jasně definovat, že škody nahradí ten, kdo je způsobil. „Ale je potřeba položit na stůl nějaké věrohodné studie,“ zdůraznil Mackovík. Podle něj by nebylo od věci, aby se do problému v česko-polsko-německém trojúhelnku vložila i německá strana.

Na to se ovšem podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (STAN), který inicioval dosavadní jednání, příliš spoléhat nemůžeme. „Němci sami s tím zase takový problém nemají, protože na německé straně už je uhlí vytěžené a území zrekultivované. Nemyslím si, že by Sasko chtělo nějak významně pomáhat, protože stejně jako Poláci u naší hranice, těží oni sami na hranici Odry a Nisy pro velkou elektrárnu, která nahradila kapacitu z elektráren jaderných. Navíc by taková snaha vyzněla poněkud paradoxně, protože podíl v této německé hnědouhlené elektrárně koupil právě český podnikatel Daniel Křetínský,“ dodal hejtman.

Podle Jany Hnykové (Realisté) je třeba řešit nejen peníze na studii a finanční kompenzace, ale také zajištění náhradního vodního zdroje pro obyvatele Frýdlantského výběžku. „Na to budou ale potřeba obrovské finance, které také musí schválit vláda,“ zmínila. Podle Petra Beitla (ODS) by se voda mohla vést z jizerskohorských přehrad. „To ale představuje miliardu,“ uzavřel.