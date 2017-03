Místo výstaviště bydlení

Plán na bytové domy mezi Masarykovou třídou a Ondříčkovou ulicí znovu ožívá

Vizualizace Parku MasarykovaFoto: Develop Industry

Liberec – Kdysi tam stál pavilon A a amfiteátr jako součást Libereckých výstavních trhů. Na pláni, která po nich zbyla, by mělo postupně vyrůst 6 bytových domů. Reklamní cedule nabízející luxusní bydlení visí i v okolí Prahy. Projekt přitom není nový. Už v roce 1996 schválilo liberecké zastupitelstvo záměr na 5 viladomů s 87 byty a 6 podlažími. Od té doby ale projekt narostl. Původně s ním přišla Investorsko – inženýrská, která ho pak přeprodala společnosti Develop industry. Té záměr posvětilo zastupitelstvo v březnu 2008. To už ale domů nebylo pět, ale šesta zvýšil se i počet podlaží. Dva domy mají mít 6, další dva 7 a dva dokonce 8 pater. V roce 2008 kvůli tomu proběhla i petice, která výšku domů s ohledem na okolní vilovou zástavbu v historické čtvrti kritizovala.

Do toho přišla ekonomická krize a projekt utichl. Teď jsou byty znovu v nabídce, zatím jen na 1. etapu. Ta počítá se dvěma domy na konci pláně před diskotékou Ďábelská huť. Počet pater se nezměnil, jak vyplývá z řízení o změně stavby před dokončením z počátku letošního února.

SPOLEK PROTI SILNICI

Místní občané teď kvůli tomu založili Spolek Masarykova. Nesouhlasí hlavně s plánovou dvoupruhovou silnicí, která má vést v místě současného sjezdu k Huti a má být zadním výjezdem z garáží do ulice Masarykova. „Ta silnice se má rozšiřovat, budou se kácet stromy a nám to povede metr od domu. Bohužel, zahrada jev majetku města, žádost o odkoupení do našeho vlastnictví nám zamítli," říká předseda spolku Jiří Vašák.

Místním vadí i zvýšený počet aut. „Už teď je doprava po Masaryčce a na křižovatce s Vítěznou přetížená, když tu má vyrůst 160 bytů, tak to bude hrozné. Hlavní vjezd má být z Vítězné ulice, to tam dají semafor nebo jak to chtějí řešit?" přidává se Vladimíra Kovářičková.

Spolek Masarykova chtěl být proto účastníkem řízení, stavební úřad ale jako jediného účastníka řízení uznal společnost Develop industry. „To je výsměch, sami sobě si námitky podávat nebudou. Ale nechceme se vzdát, hledáme další cesty, jak se do toho zapojit. Bydlíme tady, vlastníme tu domy a byty, nevím, proč bychom nesměli být účastníky řízení," uvedl Vašák.

PAMÁTKY NERUŠÍ

Jiní místní namítají, že moderní zástavba se hodí do jiné části města, ale ne k neorenesančním památkám, jako je Severočeské muzeum galerie Lázně či historické vily. Ani to ale podle magistrátu není problém. „Dlouhodobou neúdržbou došlo k výraznému zanedbání dotčeného prostoru, proto nevnímáme navrhované stavby jako prvek, který by zásadním způsobem vnášel do prostředí památkové zóny nevhodnou zástavbu z hlediska urbanistických i estetických souvislostí. Zastavěnost parcel je maximální, ale přesto stále přijatelná," stojí ve stále platném stanovisku oddělení ochrany přírody a památek libereckého magistrátu z roku 2008.

Ve stráni pod Ondříčkovou ulicí se teď mohutně kácí, pryč jdou nestabilní a napadené stromy. Právě k lesoparku ve stráni budou domy z jedné strany orientovány, z druhé je pak od vil na Masarykově ulici má dělit koryto Jizerského potoka, který je dnes zatrubněný. Obnovený potok a stezka pro pěší směrem k Lidovým Sadům má podle developera probudit k životu zanedbaný kout města.