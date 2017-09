Místo Textilany obří sklad? Zatím se na místě nacházejí jen sutiny

Nové Město pod Smrkem – O bývalou Textilanu v Novém Městě má zájem zahraniční investor.

Svého času to byla největší a nejmodernější textilka v Rakousku-Uhersku. A věhlas si udržela až do svého konce v roce 2004. Teď je část areálu zbouraná, zbytek budov prázdných. Polorozpadlé haly by ale mohly nahradit haly nové. „Je to poprvé od konce Textilany, co si nás našel investor, který vypadá, že má opravdu vážný zájem,“ řekl starosta Nového Města Pavel Smutný. Zahraniční firma se specializuje na logistiku, areál chce využít pro skladovací haly.

„Měli jsme obavy, aby to logistické centrum nebylo zaměřeno na Polsko, protože to by znamenalo, že nám budou jezdit kamiony přes náměstí. Ale ujistili nás, že jim jde o Německo. Čili kamiony by jezdili jen na kraj města. V jakém počtu, to ale zatím nevíme, jednání jsou na začátku,“ řekl Smutný. Podle něj má radnice o investora velký zájem, logistické centrum by totiž přineslo i kýžená pracovní místa. „Situace je taková, že jsme tu opravdu rádi za každé pracovní místo, proto nechceme o takovou příležitost přijít,“ dodal starosta.

ÚZEMNÍ PLÁN

Problém je zatím v tom, že územní plán s velkými skladovacími halami v těchto místech nepočítá. Lokalita je navíc vyčleněná i pro budoucí obchvat města. „Ty záměry jdou trochu proti sobě, ale dohodli jsme se, že developer připraví nějakou studii a budeme se snažit tam se vším vejít,“ podotkl Smutný.

PRACH ZE SUTIN

I když jednávání s investorem vede teď město, vlastní areál patří někomu jinému. Majitelem je podnikatel Martin Šetina z Prahy. Ten už před časem nabídl radnici, aby si areál odkoupila. Znalecký posudek hovoří o částce 22 milionů, což je ale pro město nepřijatelné. Místním zatím nejvíc vadí, že sutiny ze zbouraných budov leží dál v areálu. „Nemůžeme chodit ven, nemůžeme otevřít okna, protože z těch bouraček jde prach a špína k nám na zahradu. Z budov visí plechy, které celé noci rachotí, velmi nás to obtěžuje,“ stěžoval si na zastupitelstvu Richard Czerwinski. Na výzvy města ale majitel nereaguje. O vývoji budeme dál informovat.