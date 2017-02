Místo jízdenky jenom wi-fi

Liberec - Dopravní podnik v Liberci se podílí na vývoji nové technologie.

Fügnerova. Terminál MHD Liberec. Ilustrační snímek.Foto: ČTK

Stačí jen před nástupem do tramvaje zapnout na mobilu bluetooth či wi-fi a pak jet tam, kam člověk potřebuje. Žádné cvakání jízdenky, pípání přes opuscard, posílání sms jízdenek nebo placení u řidiče. Po vystoupení stačí bluetooth či wi-fi zase vypnout. O víc se starat nemusíte. „Systém už sám vyhodnotí, jakým dopravním prostředkem jste jeli, kolik zastávek, který den a kolik se vám strhne z účtu," popisuje Jiří Janšta z firmy Abirail, která výzkum nové technologie zaštiťuje.

Podle ředitele Dopravního podniku Liberce a Jablonce Luboše Wejnara, kde se zatím technologie zkušebně testuje, by to mohlo přinést revoluci ve veřejné dopravě.

„Často se setkáváme s tím, že lidé nechtějí MHD využívat, protože se jim nechce platit za tři zastávky stejně, jako kdyby jeli přes celý Liberec z Lidových Sadů až pod Ještěd. Tato technologie umožní, že se bude platit jen za skutečný počet odjetých zastávek. Slibujeme si od toho, že by to mohlo přitáhnout další cestující," uvedl Wejnar.

Právě DPMLJ si zakládá na zavádění nových technologií, a proto také padla volba na spolupráci při výzkumu na něj. „Počítáme s tím, že zhruba do tří, maximálně pěti let by se mohl spustit ostrý provoz. S nápadem přišlo ministerstvo dopravy, které chce, aby technologie platila pro veškerou dopravu. Tedy ve vlacích, v MHD, linkových autobusech, požadavek je i na lodní dopravu. Takže vyjma letadel vlastně všude," říká Janšta.

JAK S PLACENÍM?

Před použitím chytrého mobilu či chytrých hodinek se cestující bude muset zaregistrovat a zřídit si účet, podle kterého ho zařízení umístěné v dopravním prostředku rozezná a ze kterého se pak peníze budou automaticky strhávat.

„Musíme ošetřit, aby se lidé nevymlouvali, že žádnou tramvají nejeli, že se jim to zapnulo samo, když šli kolem zastávky a že se jim peníze strhly neoprávněně. Zaznamenali jsme i obavy, aby se systém nesepnul, když třeba pojedete v autě těsně za autobusem, ve kterém bude bezdrátové zařízení pro tuto službu, ale to jsou věci, které se dají ošetřit," dodal Janšta. Jelikož je technologie ve vývoji, taxa jízdného ještě nebyla stanovena.