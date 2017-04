Místní „napráskali“ řidiče

EXKLUZIVNĚ 62

Brno, Liberec – /GALERIE, VIDEO/ Někteří fandové neváhali a přiletěli až z Ghany, jiní utekli kvůli zápasu z práce. A stálo to za to. Kometa vyhrála středeční finálový zápas 5:2 a celou sérii ovládla 4:0 na zápasy. Po jedenapadesáti letech se titul vrací do Brna!