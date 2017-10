Minulost i současnost Hrádku mapuje kniha vydaná k výročí města

Hrádek nad Nisou – Kdo by před pár lety řekl, že vcelku nenápadná Kostelní ulice se stane místem objevu, který Hrádek nad Nisou dostane až na stránky fenomenálního časopisu National Geographic.

Hrádek nad Nisou. Dobová fotografie.Foto: Roman Sedláček

Přesně takto začíná deváté zastavení v nové knize o Hrádku nad Nisou, věnované nečekaným kosterním nálezům, hrobům plným amuletů, šperků a křížků a samozřejmě i slavné kostře, pojmenované vampýr Tobiáš.

Jde o nálezy z posledních let, které se v předchozích knihách o Hrádku neobjevují. Ani nemohou. Poslední publikace věnovaná hrádecké historii totiž vyšla před 15 lety. Teď je tu kniha nová, která zaujme už počtem svých stran.

„Je to rozhodně moje nejtěžší kniha, jakou jsem kdy napsal. Váží skoro tři kila,“ žertuje vlastivědný spisovatel Marek Řeháček. Právě on s kamarádem Ferdyšem vydali před 15 lety svoji první knihu o Hrádku. „Ta knížka už je rozebraná, nejde koupit, takže na radnici řešili, co dál. Vydat ji znovu nemělo smysl, protože za těch 15 let se v Hrádku stala taková spousta věcí, že by kniha byla krutě neaktuální. Hrádek patří v Libereckém kraji mezi absolutní špičku v tom, jak dynamickou proměnou město prošlo,“ říká Řeháček.

NEZNÁMÉ FOTKY

Na 465 stranách se tak čtenář dozví leccos zajímavého nejen o tom, jak se změnilo centrum města, co všechno archeologové objevili, ale jde i o jakéhosi turistického průvodce s náměty na výlety v okolí. „Knížka je oproti předchozí jiná v tom, že je v ní spousta fotografií, ať už historických nebo těch ze současnosti. Podařilo se nám získat i některé fotky od lidí, kteří byli nuceni se po válce vystěhovat do Německa. Nikdy nebyly publikovány, takže pro spoustu Hrádečáků budou určitě překvapením,“ zmínil fotograf Vít Štrupl.

Hodně prostoru je věnováno i době socialismu. „O něm jsem se v předchozí knize tolik nezmiňoval, bylo to tehdy ještě příliš živé. Ale sehnali jsme teď zajímavé fotky z té doby, které zachycují stavby, které už dnes ani neexistují, třeba místní cihelnu nebo Koloru. Nebylo to snadné, v roce 1982 vyhořel archiv Hrádku, takže shánět jakékoliv informace je v tomto hodně stížené,“ dodal Řeháček.