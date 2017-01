MHD zdarma pro rodiče malých dětí?

Liberec - MHD zdarma pro ty, kteří jedou v tramvaji či autobuse s malým dítětem. Konkrétně s dítětem do tří let věku. Nesmysl? V Praze a Brně už takto doprovod malých dětí bez placení jezdí. V Praze k tomu musí mít speciální průkaz „Dítě do tří let", v Brně zvláštní bezplatnou jízdenku.

MHD v LiberciFoto: Deník/ Vít Černý

Podobné zvýhodnění pro osoby doprovázející děti do tří let chtěl zavést i v Liberci radní a zastupitel za Změnu Josef Šedlbauer. „Většinou je s dítětem do tří let doma jeden z rodičů, takže příjmy rodiny jsou nižší. Často je to i doba, kdy přesedají na individuální dopravu a do MHD už se moc nevrací, pokud nemají důvod. Takže abychom je udrželi u hromadné dopravy ve chvíli, kdy to pro ně není pohodlné, ani laciné, tak by mohli mít takovýto benefit," zdůvodnil svůj nápad vyjít vstříc rodinám s malými dětmi Šedlbauer.

CO ČTYŘLETÉ DÍTĚ?

Podle primátora Tibora Batthyányho (nez.) jde ale spíš o populistické gesto. „Doprovod v MHD potřebují všechny malé děti, i ty starší tří let. Co děti čtyřleté nebo pětileté, ty jezdí samy? Pan Šedlbauer operuje tím, že tři roky je obvyklá doba, kdy jsou ženy na mateřské, ale dnes je takový rozptyl, že můžete být na mateřské do čtyř let. Takže pak budeme řešit, proč maminka, která má téměř čtyřleté dítě, už zdarma jako doprovod jet nemůže," řekl primátor.

Šedlbauer se obrátil dopisem i na Dopravní podnik, co by tento krok v liberecké MHD způsobil. „Vedení DPMLJ se návrhem zabývalo a po vyhodnocení hned několika stanovisek ho nedoporučilo a považuje ho za nesystémový," shrnula odpověď mluvčí podniku Martina Poršová. Podobně to vidí i objednatel veřejné dopravy v Libereckém kraji, společnost KORID.

„KORID LK nezpochybňuje právo statutárního města Liberec na svém území provozovat jakýkoliv tarif, tedy i tuto tarifní úlevu. Z odborného pohledu se nám však tento krok zdá jako nesystémový," stojí ve vyjádření pro Radu města.

Ve zprávě ale nestojí, o kolik by se zvedly náklady, kdyby doprovod malých dětí mohl jezdit po Liberci zdarma. A to se nelíbí náměstkovi primátora Janu Korytářovi (ZpL). „My jsme se neptali DPMLJ jestli je ten nápad systémový nebo ne. Chtěli jsme vědět, za jakých podmínek by to mohlo fungovat, kolik by to stálo navíc a podobně. Takovou odpověď jsme ale nedostali. Proto jsme také vyjádření DPMLJ ani KORIDu na Radě města neschválili. Podle toho se totiž nedá nic rozhodnout," uvedl Korytář. Zda bude Změna podnikat v tomto směru další kroky, Korytář zatím neví.

„Nápad není špatný, jen nevím, zda by to pro město nebyla další zátěž, když už teď jezdí zdarma důchodci, kterých je v MHD většina," podotkla k nápadu maminka dvouletého syna Petra Janečková.