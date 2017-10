Město přitvrdilo ve sporu s teplárnou. Ta krok nepovažuje za šťastný

Liberec - Spory mezi libereckou radnicí a vedením teplárenské společnosti eskalovaly minulý týden odstoupením zástupců města z představenstva.

Liberecká teplárna.Foto: Jiří Částka

Až dosud měl Liberec v nejvyšším orgánu liberecké teplárny své zástupce. To ale skončilo. Minulou středu ohlásili Filip Galnor a Ondřej Petrovský rezignaci. Pověstnou poslední kapkou mělo být veřejné vystoupení zástupce majitele, skupiny MVV, které se podle nich neslo v jednostranném vyhrožování vysokou cenou tepla, ztrátou dotace či bankrotu teplárny. Městu také vadí, že zástupci MVV tají nebo dodávají jen kusé informace.

To ale Teplárna ústy svého mluvčího odmítá. „Všichni členové představenstva měli a stále mají přístup ke všem materiálům naší společnosti tak, aby mohli rozhodovat co nejlépe. Zástupci města ale dlouhodobě požadovali kopie vybraných materiálů, jejichž předání nám ale zákon neumožňuje.“ říká vedoucí obchodu a marketingu Lukáš Jankovský. „Rezignaci zástupců města pár týdnů před ukončením vyjednávání nepovažujeme za šťastnou, ale respektujeme ji," dodává.

JASNÝ SIGNÁL

„Odchod našich zástupců z představenstva teplárny je myslím jasným signálem, kudy se bude ubírat naše další strategie. Pánové z MVV si pravděpodobně neuvědomili vážnost situace,“ hájí protestní krok náměstek primátora pro ekonomiku Jan Korytář. Podle něj chce sice vedení města v jednáních i nadále pokračovat, připraveno má ale i alternativní scénáře. „Řešení je v zásadě jednoduché – buď se MVV vzdá části svých zisků, a umožní tak ve spolupráci s městem celý systém revitalizovat, nebo si bude i nadále hájit pouze svůj byznys, pak ho ale bude muset dělat sama, na své riziko a bez účasti města,“ zdůraznil Jan Korytář (Změna).

To by ale podle opozičního zastupitele Michala Hrona (Starostové) mohlo mít fatální důsledky pro samotné odběratele.

„Může to vést k živelnému odpojování a nejvíc na to doplatí ti, kteří nemají jinou alternativu. Cena tepla tak může vyšplhat až na 800 až 900 gigajoulů,“ obává se Hron, který už minulý týden kritizoval razantní přístup Změny. Podle Starostů se tak ukazuje, že dosavadní jednání vedená náměstkem Korytářem skončila ve slepé uličce. „Konkurenceschopná cena tepla nedokáže pokrýt v plném rozsahu modernizaci rozvodů ani legitimní ekonomický zájem MVV na zisku a rozumné návratnosti investice do nákupu Termiza a Teplárny. Ekonomicky to prostě zřejmě nevychází a nevyjde,“ tvrdí Hron.

Řešením je podle něj přestat vyhrožovat a znovu se sejít u jednacího stolu. „To ale znamená, že vedení Teplárny by mělo vyložit karty na stůl,“ nešetří Hron kritikou ani druhou stranu.

Město se dalšímu jednání nebrání. „Byl bych rád, kdyby spolupráce pokračovala, ale ne za cenu podmínek jednostranně nevýhodných pro město,“ nastínil Petrovský. Další směr by mělo ukázat příští jednání zastupitelstva, které se má konat 26. října, pokud rada města nevyhlásí mimořádný termín. „I nadále budeme jednat především věcně a se všemi politickými stranami tak, abychom mohli začít s modernizací teplárenské sítě už příští rok na jaře. V mezidobí pokračujeme v naplňování strategie teplárny a zahájili jsme projekt modernizace GreenNet vypsáním veřejné zakázky," dodává Jankovský“