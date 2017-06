Město Frýdlant dostane bezúplatně pozemky kolem kostela

Frýdlant - Dva a půl tisíce metrů čtverečních. O tolik se rozšíří majetek města v centru Frýdlantu. Zastupitelé totiž odsouhlasili, aby si město podalo na litoměřické biskupství žádost o bezúplatný převod areálu kolem děkanského kostela Nalezení sv. Kříže.

Děkanský kostel Nalezení svatého kříže, FrýdlantFoto: Milan Drahoňovský

Týká se to celého prostoru včetně brány hraničící s Děkanskou ulicí a křížové cesty. Církvi by tak zůstal pouze vlastní kostel. „Chtěli jsme, aby farnost upravila prostor kolem kostela, ale moc se nám to nedařilo. Jediné, co tam městu patří, je mariánský sloup, který jsme nechali opravit. Když jsme ale chtěli dát kolem sloupu čedičovou dlažbu, aby to trošku vypadalo, tak jsme zjistili, že jsme na cizím pozemku a nic nemůžeme. Městu patří jen ten sloup," podotkl místostarosta Jiří Stodůlka.

NOVÉ NÁMĚSTÍČKO

Protože v silách farnosti není areál zvelebit, vyjednal farář Vít Audy na biskupství možnost bezúplatného převodu na město. Radnice si jenom musí podat žádost. „Uděláme to. V současné době je prostor kolem kostela takovou popelkou v centru Frýdlantu. Park před ním je hotový, chceme tomu dát trošku důstojnější podobu. Rozšíří se nám tím portfolio městské památkové zóny. Může tam vzniknout další malé náměstíčko, nový veřejný prostor, kde to může žít," uvedl starosta Frýdlantu Dan Ramzer s tím, že město už má v depozitu uloženou čedičovou dlažbu, kterou chce prostor kolem kostela vydláždit.

„Určitě jsem pro, město by se mělo o taková místa starat. Propojíme tak kostel s náměstím, propojí se i s parkem, je to dobrý nápad," zhodnotila zastupitelka Roksolana Sobotová.

Nedávno získala prostor kolem kostela sv. Anny i obec Dětřichov, která už ho dává do kupy. Zcela opačný problém naopak řeší v Hejnicích. Dodnes tam totiž není zkolaudovaná silnice do Ferdinandova, která vede přes bývalou klášterní zahradu. Z té dnes zbyla pouze travnatá plocha před klášterem, oddělená od kostela právě nezkolaudovanou silnicí. Dosavadní snahy tento stav nějak narovnat ale přicházejí vniveč. Zájmem církve je totiž zahradu obnovit, tím pádem by se silnice před klášterní zdí musela zrušit.