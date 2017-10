Město chce omezit fronty u přepážek

Liberec – Liberecký magistrát umožní lidem vyřídit si řadu věcí přes internet.

Liberecký magistrát. Ilustrační fotoFoto: Deník/ Ota Bartovský

Zaplatit poplatky za odpad, za psa či hrobové místo. Pohodlně a bez fronty u přepážky. Stačí sednout k počítači a během pár minut si agendu sami vyřídíte. Přesně takhle by to mohlo už v příštím roce fungovat na libereckém magistrátu. „Chceme, aby lidé trávili co nejméně času čekáním na úřadech. Proto co půjde, bude na speciální webové stránce, kde budou příslušné formuláře k poplatkům, platební brána, zájemci budou moci sledovat, v jaké fázi je nějaký jejich požadavek například ve stavebním řízení, budou tam informace vázané na spisovou službu a podobně,“ popsal primátor Tibor Batthyány.

Liberec se tak snaží udržet si titul Otevřený úřad. Vloni v této celostátní soutěži získal 1. místo v rámci republiky, letos byl v republice druhý, ale první v Libereckém kraji. „Komunikace s úřadem přes internet je vlastně třetí fází. Nejdřív jsme rozšířili úřední hodiny, aby nebyl úřad otevřen odpoledne jen v pondělí a ve středu. Potom jsme zefektivnili i práci na přepážkách, aby u nich lidé nemuseli dlouho čekat a nedělaly se zbytečné fronty, a teď umožníme lidem na magistrát vůbec nechodit, ale vyřídit si co nejvíc věcí přes internet,“ uvedl primátor.

Kdy se stránky spustí, zatím není jasné. „Podáváme si žádost o dotaci, abychom stránky mohli zprovoznit. Ale až po Novém roce budeme vědět, zda jsme uspěli,“ sdělil vedoucí odboru informatiky Zbyněk Vavřina. „Já bych nejvíc ocenil, kdyby šly vyřizovat přes internet občanky, pasy nebo řidičák. A hlavně ten nesmysl s tím, když vás vyfotí na přepážce u občanky, tak tu fotku už nemůže úředník poslat svému kolegovi u řidičáků, tam musíte donést fotku vlastní, papírovou, takže další nesmyslné fronty,“ řekl Deníku Liberečan Martin Černík.

„Bohužel, zrovna tuhle agendu ovlivnit nemůžeme, i když ani nám se nelíbí. Tohle je ale v rukou státu,“ okomentoval Batthyány s tím, že město pracuje už i na dalších projektech. „Nedávno jsme zavedli wi-fi zdarma na náměstí před radnicí a na novém magistrátu. Rádi bychom bezplatnou zónu rozšířili i na Masarykovu třídu až k zoologické. Pohybuje se tam spousta lidí místních i turistů. Představuji si, že když třeba půjdete kolem galerie, tak vám na mobil naskočí informace, co je tam zrovna za výstavu a podobně. S dopravním podnikem zase řešíme, jak to udělat, aby lidé mohli platit v MHD rovnou kreditní kartou a nemuseli si pořizovat Opuscard,“ dodal Batthyány.