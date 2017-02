Masopust slavíme již staletí. Ale proč vlastně?

Liberecký kraj - /PROGRAM/ Letošní konec masopustu připadá přesně na úterý 28. února.

Masopust. Ilustrační foto.Foto: Michal Šafus

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů (6. ledna) až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, kterými toto období končí. A je to veselý konec. I v obcích a městech Libereckého kraje se budou konat veselé maskované průvody. Někde přesně v úterý, na menších vsích spíše o předcházejícím víkendu.

NA JABLONECKU

Svou tradici má obnovený masopust třeba ve Bzí u Železného Brodu. Letos tu masky vyjdou po osmé a to v sobotu 25. února.

„Lidé v maskách se sejdou u sokolovny a pak se vydají na průvod vesnicí. Zastaví se u několika sousedů, kteří připraví drobné pohoštění. U kostela pohřbíme basu a zábava bude pokračovat posezením a možná i tancem opět v sokolovně," přiblížil André Jakubička, předseda Bzovského okrašlovacího spolku, který na vsi spolu s TJ Sokol masopust pořádá.

V sobotu se poveselí i na Malé Skále. Tady masopustní rej rovnou spojili s klasickou zabijačkou v místní sokolovně.

Správně, tedy v úterý 28. února, vyjdou masopustní průvody třeba v Jablonci či Tanvaldu.

ČÍM BLÁZNIVĚJŠÍ MASKY, TÍM LEPŠÍ

„Vyrobte masky, čím bláznivější, tím lepší, a vyrazte s námi do průvodu. Průvod startuje v 16 hodin na parkovišti u Spolkového domu a pak pokračuje až k Domu vína a zpět na Mírové náměstí, kde bude čekat hudba, soutěže, nějaké to občerstvení a na závěr po setmění i úžasná fire show," láká Martina Zemanová, předsedkyně pořádajícího Centra pro rodinu Jablíčko.

Letos bude o průvod ochuzen masopust v Železném Brodě.

„Všechny masky se sejdou přímo v místě konání, tedy na Malém náměstí, kde k poslechu a především tanci zahraje kapela Subulcus. Na pódiu zahrají děti ze Střediska volného času Mozaika pohádku," přiblížila Alena Matějková z Informačního a kulturního centra Železný Brod.

Právě v Brodě bývá masopustní rej nejbarevnější, protože se do něj zapojují studenti zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, jejichž masky nesnesou konkurenci.

O MASOPUSTU Samotný masopust je třídenní lidový svátek, který sice nemá nic společného s vírou, přesto se řídí církevním kalendářem. Vždy se slavil ve dnech předcházející Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Letos tedy přesně vyšlo na úterý 28. února. Ale pozor, přípravou na masopust má být čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek. „Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle," vysvětluje Vlastimil Vondruška, známý spisovatel historických detektivek, ale hlavně historické odborné literatury. Obyčeje masopustu popsal v knize Církevní rok a lidové obyčeje.

Zábava pak začínala již o masopustní neděli, kdy se lidé vypravovali k muzice. Do hospody, ale třeba i na náves. V pondělí zábava pokračovala a mnohde se konal mužovský bál, kam nemohli svobodní, bavit se mohli jen ženatí a vdané.

A jsme u úterý. Přesně tak, jak nám to letos v úterý 28. února předvedou nadšenci v Jablonci, Tanvaldu či v Železném Brodě, procházely vesnicemi průvody veselých maškar. Ty bývaly ve všech domech, kam zamířily, pohoštěny, především pálenkou či pivem, což jen zvětšovalo veselí. Maskám se meze nekladly, přesto však byly některé tradiční, které nemohly chybět: například medvěd, takzvaná klibna (kobyla, kůň), bába s nůší či kominík se žebříkem.

NAKONEC ZATROUBIL PONOCNÝ

Masopustní zábava končívala přesně o půlnoci.

„Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst," upřesňuje Vondruška.

Proč o půlnoci? Lidé věřili, že pokud by tancovali až do středy, objeví se mezi nimi ďábel. V některých oblastech o půlnoci symbolicky pohřbívali basu to proto, že si hudebníci v době mezi masopustem a Velikonocemi nezahrají.

POPRVÉ SE KONAL UŽ V ROCE 1752

Zprávy o masopustním veselí v Čechách jsou datovány do 13. století, svátek je však zřejmě ještě starší. S masopustem je spojena takzvaná reduta, zvláštní taneční zábava. Například v Praze se poprvé konala v roce 1752. V minulosti se slavilo všude ve stejný čas, nyní se všelijaké masopustní obchůzky, reje a veselice konají dva víkendy po sobě, nejčastěji o víkendu před masopustním úterkem, mnohde i o víkendu dalším.

ČESKOLIPSKO

DOKSKÝ A STAROSPLAVSKÝ MASOPUST

11. 2. 2017, od 10:00 hodin, náměstí Republiky Doksy

Start je v 10:00 na náměstí Republiky v Doksech. Po slavnostním přivítání Masopustníkem vyrazí průvod na svou rozvernou cestu městem do Starých Splavů k hasičské zbrojnici. Cestou jsou účastníci průvodu pohoštěni v hotelu Bezděz, poté se zastavují před hotely Grand a Port.

MASOPUST NA RYCHTĚ

18. 2. 2017, od 10:00, Vísecká rychta v Kravařích

Akce přibližuje tradice a zvyky masopustního veselí. Kromě masek se účastníci pobaví u muziky, ochutnají krajové speciality a nakoupí originální výrobky řemeslníků. Pro děti bývají připravené žertovné soutěže, například hod jelitem a divadelní představení. Vrcholem masopustu bývá maškarní průvod po obci Kravaře a pohřbívání basy.

JABLONECKO a SEMILSKO

MASOPUST NA DLASKOVĚ STATKU

- 11. 2. 2017, od 13:00 hodin, Dolánky u Turnova

7. ZÁMECKÝ MASOPUST NA SYCHROVĚ - 18. 2. 2017, od 9 do 16 hodin, zámecký park

MASOPUST V ROVENSKU POD TROSKAMI

- 18. 2. 2017, sraz od 14.30 do 15.00 hodin Na Týně

MASOPUST VE BZÍ U ŽELEZNÉHO BRODU

- 25. 2. 2017, od 11:00, v sokolovně

MASOPUST NA MALÉ SKÁLE

- 25. 2. 2017, od 14:00, v sokolovně

MASOPUST V ŽELEZNÉM BRODĚ

- 28. 2. 2017, od 14:00, na Malé náměstí

MASOPUST V TANVALDĚ

- 28. 2. 2017, od 15:00, u radnice

MASOPUST V JABLONCI

- 28. 2. 2017, od 16:00 ve Spolkové domě

LIBERECKO

HARCOVSKÝ MASOPUST

11. 2. 2017, od 13:00 hodin, Domov Harcov, Liberec

Areál chráněných dílen Domova Harcov se otevře ve 13:00 hodin, o půl hodiny později Laufer slavnostně zahájí veselici a průvod masek. Celým dnem bude hudebně provázet soubor Dudáček.

LIBEREC: OSTAŠOVSKÝ MASOPUST

25. 2. 2017, sraz u ZŠ Liberec-Ostašov

Sraz masek ve 12:00 hodin u školy, zahájení průvodu od kostela sv. Vojtěcha ve 13:00 hodin, průvod masek, tanec, scénky, zakončí soud s kobylou (park, kostel sv. Vojtěcha), po 16:00 hodině pokračujeme v zábavě s maskami a muzikanty v restauraci „U Mitíka", Karlinky.