Lokomotiva Adolf zdobí Masaryčku

Liberec – Dosud byla víceméně skrytá před zraky veřejnosti. Parní lokomotiva zvaná Adolf z roku 1882 byla dosud ukrytá v areálu železničního depa libereckého nádraží. Teď ji mohou konečně obdivovat všichni.

Od sobotního dopoledne je oficiálně součástí Technického muzea v Liberci, a to díky spolupráci s Nadací Okřídlené křídlo, která lokomotivu do muzea zapůjčila. Respektive před muzeum, protože vyleštěná mašina stojí přímo před vstupem na bývalé výstaviště LVT na Masarykově třídě. „Lokomotiva poukazuje na to, že v Technickém muzeu se připravuje i expozice věnovaná železniční dopravě. Parní stroje z předminulého století si určitě takovou pozornost zaslouží," uvedl při podepisování memoranda o spolupráci ředitel Nadace Zdeněk Vysloužil.

Lokomotiva byla vyrobena závodem Krauss & Co. v roce 1882 s výrobním číslem 1004. Sloužila vždy na vlečkách cukrovarů, nejprve v Odolena Vodě, mezi lety 1910 a 1974 pak v Úžicích. Vlečkové lokomotivy ve starších dobách většinou nebyly označeny číslem, ale jmény. Proto i tato nese označení jen Adolf podle jména majitele cukrovaru, který ji pořídil.