Lídři kandidátek jedou za voliči Deník Busem

Liberecký kraj – Měsíc před volbami do Poslanecké sněmovny mají voliči možnost osobně poznat lídry regionálních kandidátek.

Lídři politických stran.Foto: Deník

Žádné prázdné prohlášení od stolu, ale jasné a zřetelné názory na konkrétní problémy. To mohou voliči očekávat od aktuálního projektu Deníku, který přiveze regionální lídry devíti nejsilnějších politických stran k nim do města. V Libereckém kraji pojedeme Deník Busem do Hrádku nad Nisou, kde s místními probereme problém rozšiřování těžby na dole Turów. Podle průzkumu by totiž rozšíření mohlo ohrozit zdroje pitné vody až pro 30 tisíc lidí na české straně hranice. Lídři jednotlivých kandidátek tak budou postaveni před konkrétní problém a lidem budou muset nabídnout jasné řešení.

PROBLÉM, KTERÝ MUSÍ PŘEVZÍT TĚŽŠÍ VÁHA

„Zajímá mě názor občanů žijících v zasažených lokalitách a poslední kroky vedení kraje, které se už vyjádřilo v tom smyslu, že chápe postup těžařů. Jsme sice před sněmovními volbami, ale jde o problém, který musí převzít těžší váha, to je stát,“ řekla jednička na kandidátce Pirátů, Ondřej Kolek. Ten se spolu s ostatními lídry podívá i přímo do dolu Turów. Jako další závažné problémy Libereckého kraje zvolili čtenáři Deníku špatný stav silnic, vysokou cenu vodného a stočného a nedostatečnou dostupnost zdravotní péče.

O těchto tématech a dalších se bude diskutovat od 18 hodin v Kině Varšava v Liberci, kde proběhne veřejná diskuze. „Zveme všechny voliče, kteří ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit. Je to jedinečná příležitost poznat názory lidí, kteří je budou zastupovat a budou za ně rozhodovat,“ zve na debaty redakce Deníku. Obsáhlou reportáž z cesty najdete v sobotním tištěném vydání a zde na webu.